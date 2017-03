Prohíben laptops en vuelos de Medio Oriente y África a EU

WASHINGTON D.C. (AP)

Pasajeros de algunos vuelos provenientes de países mayormente del Medio Oriente y el Norte de África no podrán llevar en su equipaje de mano sus laptops, tabletas, juegos electrónicos ni otros aparatos, informaron los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña, citando amenazas no especificadas.



A los pasajeros que vuelan desde 10 aeropuertos, en ocho países, a Estados Unidos solo se les permitirá que aborden con celulares, dijeron funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump. Aparatos electrónicos más grandes deben de ir en el equipaje de carga.



Las normas británicas de seguridad afectarán vuelos de seis países y prohibirán que los pasajeros aborden con "cualquier tipo de celular, laptop o tableta más grande que un celular de tamaño normal".



La regulación estadounidense entra en vigor el martes, y las aerolíneas tienen hasta las 3 de la mañana del sábado, hora de la costa Este, para aplicar la orden. Caso contrario, no podrán volar a Estados Unidos, agregaron los funcionarios.



La decisión derivó de "información de inteligencia que evaluaron" sobre amenazas potenciales a aviones con rumbo a Estados Unidos, agregaron los funcionarios, que no dieron detalles de cuándo obtuvieron tal información. Tampoco dijeron si pensaban que algún grupo terrorista en particular está planificando un ataque.



Los funcionarios del gobierno de Trump hablaron bajo la condición de no ser identificados a pesar de que el presidente ha dicho reiteradamente que no se debe confiar en fuentes anónimas.



La norma afecta los vuelos internacionales desde los aeropuertos de Amán, Jordania; Ciudad Kuwait, Kuwait; El Cairo; Estambul; Yida y Riad, Arabia Saudí; Casablanca, Marruecos; Doha, Catar; Dubái y Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. Se verán afectados diariamente unos 50 vuelos, todos de aerolíneas extranjeras. Ninguna aerolínea estadounidense tiene vuelos directos desde esas ciudades a Estados Unidos, dijeron los funcionarios.



Las normas británicas de seguridad aplicarán a vuelos de Turquía, Líbano, Jordania, Egipto, Túnez y Arabia Saudí.



Debido a que la orden afecta a vuelos de países predominantemente musulmanes, la prohibición podría ser comparada con órdenes de Trump que restringen en ingreso a Estados Unidos a ciudadanos de ciertos países musulmanes, que han sido bloqueadas por cortes. Desde el inicio de su campaña presidencial, Trump había favorecido restringir el ingreso a Estados Unidos a musulmanes.



Pero la comparación tiene límites. La restricción de ingreso de musulmanes a Estados Unidos era más severa, pues separaba familias y restringía el acceso a quienes quieren estudiar en Estados Unidos. La prohibición de electrónicos es más una incomodidad y las razones que la han motivado son para proteger a los mismos viajeros afectados. Aun así, va a molestar a empresarios poderosos y diplomáticos, y podría afectar los planes de viaje de los turistas ricos que el turismo estadounidense quiere tener.



Los primeros en revelar la prohibición fueron Royal Jordanian Airlines y la agencia noticiosa oficial saudí.



En su comunicado, Royal Jordanian dijo que la prohibición de electrónicos afectaría sus vuelos a Nueva York, Chicago, Detroit y Montreal.