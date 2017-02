Sigue la incertidumbre sobre el resultado electoral en Ecuador

QUITO (AP)

El lento conteo de votos en Ecuador no permite establecer si el candidato oficialista Lenín Moreno ganará en primera vuelta o si será necesaria una segunda ronda ante el opositor Guillermo Lasso, mientras miles de ciudadanos protestan frente al organismo electoral en demanda de resultados oficiales.



Se trata de una situación inédita en un país acostumbrado a anunciar al ganador de las elecciones presidenciales el mismo día de los comicios.



Moreno se encuentra a menos de un punto de obtener el triunfo en primera vuelta cuando aún falta computarse 6,17% del total de los votos. Lasso, en cambio, está convencido de que habrá un balotaje.



Según el Consejo Electoral con 93,83% de los votos computados Moreno lleva la delantera con 39,18% seguido del ex banquero Lasso con 28,38%. Para que un candidato gane en primera vuelta debe alcanzar más de 50% de los sufragios o al menos 40% y 10 puntos de ventaja sobre su más inmediato rival. En caso de no darse ese resultado habrá una segunda ronda el 2 de abril.



Juan Pablo Pozo, presidente del organismo electoral, sostuvo que para el martes habría datos consolidados y definitivos de las elecciones, pero el avance sigue siendo muy lento.



La analista y catedrática de la Universidad San Francisco, Gabriela Falconí, dijo a The Associated Press que "no hay ninguna explicación para el retraso del Consejo Electoral... deja una sensación cada vez más pobre frente a la democracia, al Estado, al gobierno y los partidos políticos. Le quita legitimidad y esperanza al proceso electoral".



La incertidumbre ha derivado en protestas de miles de personas frente al organismo electoral que exigen transparencia y eficiencia en el conteo de los votos al grito de "¡Fuera, Correa, fuera!", en referencia al mandatario saliente Rafael Correa, "¡Resultados ya!" y "¡No al fraude!". Aunque el ambiente es crispado no se han registrado hechos de violencia.



"Es gente que no necesariamente simpatiza con Lasso y que no se rasgaría las vestiduras por él, es gente que quiere defender su esperanza, su derecho a mostrar su inconformidad, es un verdadero acto de fe y lo que más me extraña es que desde el domingo el señor Lasso no ha aparecido en las protestas, aunque sea para hacer acto de presencia", aseveró Falconí.



Correa publicó en su cuenta de Twitter que "con el 10% de los votos todos sabíamos quiénes eran los ganadores de la primera vuelta, pero nadie sabía si el binomio ganador llegaba al 40%".



Por su parte, el expresidente demócrata cristiano Gustavo Noboa (2000-2003) , en declaraciones a la red de televisión Ecuavisa, destacó que "60% del electorado ha dicho no al continuismo, eso es claro" y pidió que "no le tomen el pelo al Ecuador, que no se nos burlen... están amañando la voluntad popular".