Casa Blanca afina encuentro entre Trump y EPN

Sean Spicer, portavoz de la Casa Blanca, anunció esta tarde que Donald Trump habló sobre una visita con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto , el 31 de enero próximo.El anuncio fue hecho por Spicer en la sala de prensa de la Casa Blanca. No especificó, sin embargo, si este encuentro se realizaría en Washington DC.La reunión, dijo Spicer, será para hablar sobre comercio, inmigración y seguridad.“Habló con el primer ministro (sic) Peña Nieto, de México, y hablaron de una visita sobre comercio, inmigración y seguridad que sucederá el próximo 31 de enero”, dijo el portavoz, confirmando que ambos líderes hablaron por teléfono por la mañana.El viaje se realizará días después del viaje de la delegación mexicana integrada por el nuevo canciller, Luis Videgaray , y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, con parte del equipo de Trump.Peña Nieto no será, sin embargo, el primer líder foráneo que reciba el flamante nuevo presidente de EU. A finales de la próxima semana, la primer ministro de Reino Unido, Theresa May, estará en Washington de visita oficial.Hasta ahora el gobierno mexicano no ha informado de dicha reunión.