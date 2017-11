EU: Juez bloquea orden contra ciudades "santuario"

SAN FRANCISCO, EU(AP )

Un juez federal bloqueó el lunes permanentemente el decreto del presidente Donald Trump de recortar fondos a las ciudades que limiten su cooperación con las autoridades migratorias federales.



El juez federal de distrito William Orrick rechazó el argumento del gobierno de que el decreto se aplica únicamente a una cantidad relativamente baja de dinero y dijo que Trump no puede imponer nuevas condiciones a los gastos aprobados por el Congreso.



Previamente, el juez había expresado los mismos argumentos al imponer una suspensión temporal al decreto en contra de las llamadas ciudades “santuario”. El gobierno de Trump interpuso una apelación a la decisión ante la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito.



Un portavoz del Departamento de Justicia no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios.



El fallo de Orrick fue en respuesta a las demandas presentadas por dos condados de California, San Francisco y Santa Clara.



Dennis Herrera, abogado de la ciudad de San Francisco, dijo que la decisión era “un triunfo para el pueblo estadounidense y el estado de derecho”.



“El presidente Trump podrá tuitear lo primero que se le venga a la mente, pero no se puede otorgar a sí mismo una nueva autoridad solo porque se le da la gana”, dijo en un comunicado.



Durante la audiencia ante Orrick en abril, un abogado del Departamento de Justicia señaló que el decreto era aplicable únicamente a unas cuantas subvenciones que afectarían en menos de un millón de dólares al condado de Santa Clara, y posiblemente no afectarían en lo absoluto a San Francisco.



Pero el juez no estuvo de acuerdo, y dijo en sus decisiones que el decreto tenía una amplia interpretación para “alcanzar todas las subvenciones federales” y potencialmente poner en riesgo cientos de millones de dólares en financiamientos para San Francisco y Santa Clara.



Citó los comentarios realizados por el mandatario y el secretario de Justicia, Jeff Sessions, como evidencia de que el decreto tenía como objetivo una extensa gama de fondos federales. Y dijo que el mismo mandatario se había referido a él como un “arma” en contra de las ciudades reacias.



Por separado, el gobierno de Trump también se ha movilizado para retener una subvención en particular para las agencias del orden, lo que provocó una nueva serie de demandas que están pendientes de resolverse.