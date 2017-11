Republicano homofóbico renuncia tras ser sorprendido con otro hombre

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El congresista del Partido Republicano, Wes Goodman, quien enviaba mensajes de textos obscenos a homosexuales e incluso trató de convencer a otro legislador de hacer un trío con su esposa, tuvo que renunciar a su puesto tras ser descubierto con otro hombre en su oficina.



El diario británico "Daily Mail" informó que Goodman tuvo una doble vida detrás de su discurso homofóbico y conservador, pues decía que las relaciones sólo se podían concretar entre un hombre y una mujer.



No obstante, cuando Goodman trabajó en Washington DC propuso a otros hombres tener sexo y además pidió a otro congresista tener sexo con él y su esposa.



Según informó el diario inglés el representante del estado de Ohio renunció luego de ser descubierto teniendo relaciones sexuales con otro hombre en su oficina. El periodista conservador Caleb Hull dijo que el congresista le pidió en varias ocasiones que tuviera relaciones sexuales con él y con su esposa, esto cuando todavía asistían a la escuela en Ohio.



El pasado miércoles el congresista de 33 años, quien aseguraba ser la "conciencia del movimiento conservador", renunció por "conducta inapropiada”. "Todos traemos nuestras propias luchas y nuestras propias pruebas a la vida pública", dijo en un comunicado.



"Eso ha sido cierto para mí, y lamento sinceramente que mis acciones y elecciones me hayan impedido servir a mis electores y a nuestro estado de una manera que refleje los mejores ideales del servicio público", agregó.



Además pidió disculpas a las personas a las que decepcionó y pidió privacidad para su familia y amigos. El medio cleveland.com explicó que en público Goodman era un conservador de valores familiares, muy lejos del comportamiento que mostraba en privado.



Cleveland.com entrevistó a tres personas que dicen conocer a Goodman durante el tiempo que trabajó en la capital de Estados Unidos.



Goodman trabajó en Washington como colaborador del representante Jim Jordan, uno de los políticos más conservadores del país.



"The Independent" informó que la Campaña por los Derechos Humanos, el mayor grupo de defensa LGBT en los Estados Unidos, colocó a Jordan en su Salón de la vergüenza en 2014 por intentar bloquear la igualdad en el matrimonio en Columbia.



Este medio habló con Johnny Hadlock, que trabajaba como ayudante de otro congresista republicano en Capitol Hill. Allí conoció a Goodman en 2010. Durante sus conversaciones Hadlock le reveló a Goodman que era homosexual. Poco después, él y Goodman comenzaron a intercambiar mensajes de texto explícitos que incluían mensajes de texto y bromas gay.



"The Independent" agregó que Goodman está casado con una mujer que es subdirectora de un mitin anual contra el aborto conocido como Marcha por la Vida.