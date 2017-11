NY: Explosión en fábrica de cosméticos deja al menos 35 heridos

NUEVA YORK, EU(AP)

Dos explosiones y un incendio en una fábrica de cosméticos al Norte de la ciudad de Nueva York dejó entre 30 y 35 personas heridas, incluidos siete bomberos que quedaron atrapados en la segunda explosión, dijeron las autoridades este lunes.La primera explosión ocurrió alrededor de las 10:15 en la fábrica de cosméticos Verla International, declaró la policía de New Windsor.Los bomberos que respondieron estaban adentro cuando la segunda explosión ocurrió alrededor.Al menos 35 personas estaban siendo atendidas por lesiones, incluidos siete bomberos, la mayoría de ellos de la vecina ciudad de Newburgh, informó el supervisor del pueblo, George Green.Dos de los bomberos fueron llevados a la unidad de quemados en el Westchester Medical Center, dijo.Ninguna de las lesiones parece ser potencialmente mortal. Un empleado permanece desaparecido.No hubo información sobre la causa del incendio; los equipos de bomberos estaban luchando por detener el fuego hasta la tarde del lunes."Todavía es una escena de fuego activa", dijo Green, y agregó que las llamas fueron "disminuidas bastante bien en este momento".El video de la televisión mostraba humo espeso y negro que salía de una sección del techo de la instalación, que incluye edificios de fabricación y bodegas.Los trabajadores se arremolinaban en el estacionamiento mientras los bomberos observaban.El gobernador Andrew Cuomo señaló que los equipos estatales de respuesta de emergencia han sido enviados a la fábrica.El personal del Estado enviado incluía personal de seguridad nacional, la policía estatal, los agentes encargados de la conservación del medio ambiente y los técnicos del departamento de salud, dijo el gobernador demócrata.El estado también investigará las condiciones de trabajo y el cumplimiento normativo en la planta."Después de la explosión química de hoy, estoy dirigiendo una investigación de varias agencias para llegar al fondo de lo sucedido y revisar el cumplimiento de las leyes laborales y ambientales del estado", dijo en un comunicado.La fábrica se encuentra a media milla del ayuntamiento y la estación de policía en New Windsor, en la orilla oeste del río Hudson, a 55 millas (88 kilómetros) al Norte de la ciudad de Nueva York.El sitio web de la compañía con sede en New Windsor, dice que los productos que fabrica incluyen esmaltes de uñas, perfumes, lociones y otros productos.El número de teléfono de la compañía no funcionaba. Un correo electrónico enviado a la compañía no fue respondido.