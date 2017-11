EU: Departamento de Justicia demandará a AT&T para evitar compra de Time Warner

(AP)

El Departamento de Justicia tiene la intención de demandar a AT&T para detener su compra de Time Warner por 85 mil millones, de acuerdo con una persona familiarizada con el asunto que no estaba autorizada para hablar en público antes de la presentación oficial de la demanda.



Eso prepara el escenario para una batalla legal con AT&T.



El presidente ejecutivo del gigante de las telecomunicaciones, Randall Stephenson, dijo a principios de este mes que no vendería "franquicias clave" de Time Warner para cerrar el trato.



Las objeciones del gobierno al acuerdo han sorprendido a muchos en Wall Street.



AT&T y Time Warner no son competidores directos.



Las fusiones entre esas empresas generalmente han sido más fáciles de ganar la aprobación del gobierno.