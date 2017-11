Llamadas no provinieron del submarino extraviado: Argentina

MAR DEL PLATA, Argentina (AP )

La Armada Argentina informó el lunes que las breves llamadas satelitales captadas recientemente no provinieron del submarino extraviado con 44 tripulantes a bordo.



En un principio se creyó que los intentos de comunicación recibidos indicaban que la tripulación estaba intentando restablecer el contacto. La versión desató celebraciones por parte de familiares y funcionarios.



Sin embargo, el portavoz de la Armada, Enrique Balbi, dijo el lunes que las siete señales satelitales de baja frecuencia fueron analizadas y que no corresponden al submarino ARA San Juan. El domingo dijo que fueron señales satelitales de “pocos segundos”.



La última vez que las autoridades tuvieron contacto con el submarino fue el miércoles, cuando la nave zarpó de Ushuaia en el extremo Sur argentino en camino a la ciudad de Mar del Plata.



Aunque la tripulación tiene suficiente comida, oxígeno y combustible para sobrevivir unos 90 días en la superficie del mar, tienen apenas suficiente oxígeno para siete días si su nave permanece sumergida, dijo Balbi.



La búsqueda marítima ya ha sido obstaculizada por mares tormentosos, con olas de hasta 6 metros.



El almirante Gabriel González de la Base Naval de Mar del Plata dijo el lunes que el submarino había enviado una alerta el miércoles sobre una avería no especificada.



El domingo, la Base de la Armada en Mar del Plata convertida en centro de operaciones, amaneció con carteles pegados a la cerca en apoyo a los tripulantes de ARA San Juan. “Fuerza Argentina, confiamos en Dios, los esperamos”; “vamos hombres de acero, en casa los esperamos”, decían.



Las unidades de búsqueda han centrado su atención en la información que pueda proporcionar el HMS Protector de la marina británica que, provisto de una sonda de búsqueda submarina, seguirá la misma trayectoria del ARA San Juan desde su última localización.



El HMP Protector arribó el domingo a la zona de operaciones y de inmediato se sumó a los esfuerzos multinacionales de búsqueda.

En total están en la zona de búsqueda seis aeronaves de exploración -tres argentinas, dos estadounidenses y una brasileña- junto a once buques de superficie, precisó por su parte Balbi.



Entre los 44 tripulantes a bordo del sumergible está Eliana Krawczyk, primera mujer oficial submarinista en Argentina. Es la jefa de Armas del ARA San Juan, un submarino utilizado en tareas de patrullaje.



En el Vaticano, el papa Francisco, nacido en Argentina, declaró que está elevando sus “fervientes oraciones” para que la tripulación esté a salvo.



Familiares de la tripulación recurrieron a las redes sociales de internet para pedir apoyo en estos momentos difíciles.

Jesica Gopar puso en mensaje en Twitter: “Recen por favor para que mi esposo Fernando Santilli regrese a casa. Está en el submarino San Juan”.