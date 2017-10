Corte de EU bloquea aborto a inmigrante detenida

WASHINGTON D.C. (AP )

Una corte de apelaciones de Washington bloqueó el viernes una orden que permitía que una inmigrante de 17 años se realizara un aborto mientras está detenida en Texas, y dijo que el gobierno debería tener tiempo para tratar de dejarla en libertad de manera tal que la menor pueda practicarse el procedimiento no estando bajo su custodia.



Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia emitió su fallo pocas horas después de escuchar los argumentos de los abogados del gobierno y de la joven. La corte falló por votación de 2-1 que el gobierno debería tener hasta el 31 de octubre para poner a la menor bajo la custodia de un patrocinador, por ejemplo, un familiar mayor de edad que viva en Estados Unidos.



Si ello ocurre, podría solicitar un aborto por su cuenta si así lo desea. Si no es liberada, el caso puede volver a la corte.



El juez que discrepó escribió que el fallo significa que la joven será obligada a mantener un embarazo no deseado por “varias semanas más”.



La adolescente, cuyo nombre y país de origen no se difundieron por ser menor de edad, tiene unas 15 semanas de embarazo. Entró al país en septiembre y supo de su embarazo estando bajo custodia en Texas.



El 25 de septiembre una corte ordenó que se le permitiera practicarse el aborto. Pero los funcionarios federales se han rehusado a transportarla a la clínica o a liberarla temporalmente para que otras personas la lleven. Una corte federal de primera instancia falló hace unos días que debería poder practicarse el aborto el viernes o el sábado, pero el gobierno apeló.



Funcionarios federales de sanidad dijeron el viernes en un comunicado que “sin importar el tiempo” que se les dé, “protegeremos el bienestar de esta menor y de todos los menores y sus bebés” que se encuentran en sus instalaciones.



Por su parte, Brigitte Amiri, la abogada de la ACLU que representó a la adolescente en la corte, dijo en un comunicado que “se ha postergado nuevamente la justicia para esta valiente y persistente joven. Sigue mantenida como rehén y se le impide realizarse un aborto debido a que el gobierno de Trump no está de acuerdo con su decisión personal”.



Los abogados de la joven han argumentado que incluso un breve retraso en el aborto podría hacer que necesite un procedimiento más complejo, uno que quizá no esté disponible en la región donde vive. Y si eso pasa, podría tener que viajar cientos de kilómetros para practicarse el aborto. Y si su proceso judicial se sigue alargando, podría perder la posibilidad de realizarse un aborto, dijeron. Texas prohíbe la mayoría de los abortos después de la semana 20 de gestación.