Ordenan a Trump permitir aborto a menor indocumentada

WASHINGTON D.C. (GH)

A una menor indocumentada embarazada de 15 semanas se le permitirá abordar luego de que un tribunal de apelaciones de Estados Unidos emitiera hoy la orden al Gobierno de Donald Trump, según EFE.



La joven de 17 años se encuentra recluida desde el pasado 7 de septiembre en un centro de detención para inmigrantes en el estado de Texas.



Tras las decisión unánime, el Gobierno de EU tiene hasta el 31 de octubre encuentrar un tutor para la menor y que pueda así salir en libertad y practicar el aborto.



Un juez de Texas autorizó el aborto el 25 de septiembre, pero los funcionarios que administran el centro de detención donde está recluida, en Brownsville (Texas), se negaron a llevarla al médico para obtener el procedimiento pese a tener una cita.



La fiscal Catherine Dorsey argumentó que el Gobierno no vulnera los derechos de la menor porque le ofrece dos opciones: volver al país del que huyó para abortar ahí u obtener la custodia de un tutor para que pueda salir del centro de detención.



No obstante, la fiscal reconoció que en el país de origen de la menor -que no identificó- el aborto está prohibido.



"Simplemente no queremos facilitar el aborto, pero no lo estamos impidiendo", aseveró Dorsey.



Por su lado, la abogada de la menor, Brigitte Amiri, aseguró que varios tutores ya se han ofrecido para cuidar de la menor, pero que el Gobierno los ha rechazado, impidiendo así su acceso al aborto.



Ahora, el Gobierno tiene hasta final de mes para autorizar a un tutor para la menor indocumentada y que pueda salir antes de que se cumplan las 20 semanas que establece la normativa texana.