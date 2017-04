Francia rectifica cifra de muertos tras ataque

(SUN)

El ministerio del Interior de Francia rechazó que un segundo policía haya muerto por el tiroteo ocurrido este jueves en la turística avenida de los Campos Elíseos en París.



"Contrario a la información que ha circulado, no hay un segundo policía muerto", dijo el ministerio en su cuenta oficial de Twitter.



Medios habían informado que había dos policías muertos por el tiroteo. Sin embargo, tras la rectificación del gobierno francés, el saldo queda con un policía muerto, dos heridos y el agresor abatido.



Tras el tiroteo, la avenida comercial fue acordonada por oficiales armados y las estaciones de metro de la zona fueron cerradas.



Los agentes fueron blanco de disparos hacia las 21H00 (19H00 GMT) locales. El agresor fue "abatido en respuesta" a los disparos, explicó el ministerio. Una fuente judicial confirmó la muerte del agresor.



Las circunstancias del ataque aún "no han sido determinadas", señaló la policía. La sección antiterrorista de la fiscalía de París abrió una investigación.



"El agresor llegó en un vehículo y abrió fuego contra la patrulla policial con un arma automática. Mató a uno de los policías e intentó agredir a los otros corriendo" detrás de ellos, indicó una fuente policial.



Docenas de vehículos de los servicios de emergencia fueron enviados a la zona, sobre la cual sobrevolaba un helicóptero.



Choukri Chouanine, gerente de un restaurante ubicado en la calle de Ponthieu, en una calle adyacente, dijo que escuchó un "tiroteo breve" pero "con muchos disparos". "Tuvimos que esconder a nuestros clientes en el sótano", agregó.



Otro testigo, que no quiso dar su nombre, explicó que estaba a "diez metros" del lugar del tiroteo. "Escuchamos disparos y vimos que policías estaban siendo atacados, salimos corriendo", dijo.



"Hubo una ola de pánico en el metro Franklin Roosevelt, la gente corría en todas direcciones", contó una mujer que se encontraba cerca de los Campos Elíseos.



Este tiroteo se produce a tres días de la primera ronda de las elecciones presidenciales que se celebran este domingo y que se anuncian muy disputadas.



La carrera se anuncia ajustada entre la candidata de extrema derecha Marine Le Pen, el centrista Emmanuel Macron, el conservador François Fillon y el izquierdista Jean-Luc Mélenchon.



Los once candidatos estaban siendo entrevistados en televisión en el momento del tiroteo. "La amenaza será parte de nuestro cotidiano en los próximos años", declaró Macron, quien expresó su solidaridad con la familia del policía fallecido.



"Emoción y solidaridad con nuestras fuerzas de policía, nuevamente tomadas como blanco", tuiteó por su parte la líder de extrema derecha.



Este tiroteo se produce también apenas dos días después de que la policía arrestara a dos hombres en Marsella (sur) sospechosos de preparar un ataque "inminente".



Francia se encuentra en estado de emergencia desde una serie de atentados yihadistas que comenzó en 2015 y que ha causado la muerte de más de 230 personas.



Miles de soldados y policías armados han sido desplegados para proteger los puntos de interés turístico como los Campos Elíseos u otros objetivos potenciales como edificios gubernamentales y sitios religiosos.





Sin mexicanos entre víctimas de tiroteo en París: Embajada



En tanto, la Embajada de México en París informó que en los hechos violentos de este jueves no hubo presencia de mexicanos.