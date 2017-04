Kremlin rechaza reportes sobre abusos a gays en Chechenia

MOSCÚ(AP )

El gobernante de Chechenia aseguró al presidente de Rusia que las acusaciones de hombres homosexuales detenidos y asesinados en la región no tienen base, y éste no tiene motivos para dudar de su palabra, indicó el jueves el portavoz de Vladimir Putin.



Dmitry Peskov también dijo el jueves a periodistas que los investigadores no han encontrado pruebas que respalden los reportes del respetado periódico Novaya Gazeta sobre que la policía en la república chechena, de mayoría musulmana, había detenido a más de 100 hombres sospechosos de ser homosexuales y al menos tres habían sido asesinados.



Putin se reunió el miércoles por la tarde con el gobernante checheno, Ramzan Kadyrov, que dijo al presidente que no creyera los artículos "provocadores".



Sin embargo, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y varias organizaciones internacionales destacadas, sí se han tomado en serio los reportes y han instado al gobierno ruso a investigar.