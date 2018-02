Muere "Capitán", el perrito que visitó por más de una década la tumba de su amo

CÓRDOBA, Argentina (GH)

El perrito que por más de una década cuidó la tumba de su amo, en la provincia de Córdoba, Argentina, falleció en el mismo panteón en el que enterraron a su dueño, informaron medios locales.“Capitán”, así fue como su amo nombró al perrito mestizo con algo de ovejero alemán, mismo que fue regalo sorpresa de Miguel Guzmán hacia su hijo Damián, en el año 2000.Tras la muerte de su amo Miguel Guzmán en el año 2006, Capitán iba todos los días al cementerio a visitarlo, hasta que un día la familia lo dio por perdido; pensaron que se lo habían robado o había muerto.En una visita que tuvieron los familiares de Guzmán al panteón, se percataron de que el can estaba vigilando la tumba de Miguel."Cuando fuimos con mi hijo al cementerio, lo encontramos ahí. Damián comenzó a gritar y el perro se nos acercó ladrando, como si llorara", relató la mujer de Guzmán a La Voz del Interior.La familia explicó que intentó que volviera con ellos a su casa, pero tras varios intentos el perro volvía al lado de los restos de su dueño.Según contaban las personas que veían a Capitán en el lugar, el perrito siempre daba rondines por ahí, pero al llegar la noche siempre buscaba la tumba de su amo y se dormía ahí."Nunca vi una cosa tan fiel", explica Marta Clot, florista del cementerio, al recordar entre lágrimas a Capitán.El can quien contaba con 18 años, fue encontrado muerto en el baño del camposanto, y aseguran que tenía insuficiencia renal crónica, misma que le provocaba vómitos y un estado de somnolencia, además de que había perdido la vista y apenas podía caminar."Solía dormir en la tumba de su amo, pero a lo último casi no subía por el problema que tenía de cadera, estaba muy débil", indicó Clot.Los vecinos pidieron que enterraran al can con su dueño y le hicieran un monumento para recordar su historia."Este perro nos da una lección. Los humanos tendríamos que apreciar más los recuerdos de los que se nos van. Los animales nos enseñan tanta fidelidad", ha dicho el director del cementerio, Héctor Baccega, al diario Clarín.