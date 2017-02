En Ecuador, Lenin Moreno lidera conteo de votos

QUITO(AP)

La victoria parcial del candidato oficialista Lenin Moreno no le alcanzaría para imponerse en primera vuelta a su principal rival, el ex banquero Guillermo Lasso, cuyos seguidores protestaban el lunes frente al Consejo Electoral por supuestas irregularidades en las elecciones presidenciales de Ecuador.



Con 89,18% de los votos escrutados Moreno obtenía una ventaja de 39,12% seguido de Lasso con 28,30%.



Para que un candidato gane en primera vuelta debe alcanzar más de 50% de los sufragios o al menos 40% y 10 puntos de ventaja sobre su más inmediato rival. En caso de no darse ese resultado habrá una segunda ronda el 2 de abril.



Moreno -vicepresidente del mandatario Rafael Correa entre 2006 y 2013- dijo que "vamos a rebasar el 40% pero si eso no ocurriera estamos listos para empezar la segunda vuelta". La víspera, al cierre de la jornada electoral, se había declarado ganador pero luego tuvo que cambiar de posición.



Pero Lasso sostuvo que la mayoría del pueblo ecuatoriano "ha dicho con claridad 'no queremos el continuismo', por eso estos resultados son matemáticamente irreversibles y ratifican la segunda vuelta".



En medio de la incertidumbre provocada por las ajustadas cifras varios miles de simpatizantes de Lasso llegaron hasta el organismo electoral para exigir transparencia en el conteo. Algunos cientos habían estado de vigilia toda la noche.



El ama de casa Narina Jurado, de 50 años, dijo a The Associated Press que "estoy aquí para luchar con el pueblo porque se respete la democracia... porque la patria surja libre y democráticamente". La mujer advirtió que planea quedarse en el lugar hasta que se conozcan los resultados oficiales finales.



Los gritos de "Fuera Correa fuera", "Resultados ya" y "No al fraude" se escuchaban en medio del ondear de banderas ecuatorianas y del partido de Lasso en un ambiente crispado pero sin violencia. Los manifestantes bloqueaban una de las principales avenidas del norte de Quito y eran apoyados con bocinazos por los conductores de los vehículos que circulaban en las calles cercanas.



El presidente del Consejo Electoral, Juan Pablo Pozo, dijo que completar el escrutinio llevará entre tres y cinco días y garantizó la transparencia del proceso.



"Nos quedamos aquí hasta que sea respetada la voluntad popular. Si los resultados son limpios los vamos a reconocer, si no son limpios nos declararemos en desobediencia civil", dijo a AP Andrés Páez, candidato a vicepresidente de Lasso, mientras participaba de la protesta frente al organismo electoral.



Al analizar los resultados parciales el analista y consultor político Santiago Nieto dijo a AP que "el presidente Correa no está desgastado lo suficiente como para que el pueblo le dé la espalda" aunque admitió que Lasso encarna la exigencia de la gente de "querer mejores condiciones para vivir el sistema democrático".



Añadió que la propuesta de gestión del próximo gobierno "no está en la voluntad de los candidatos sino que estará condicionada por la situación económica nacional y por la influencia del entorno internacional".



Los resultados favorables al postulante oficialista dejan entrever el bajo efecto que tuvieron las múltiples acusaciones contra su candidato a vicepresidente Jorge Glas.



Según una denuncia judicial Glas conocía y aprobaba una gigantesca trama de corrupción en la empresa estatal Petroecuador, lo que él ha negado.