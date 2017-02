Estado Islámico amenaza con atacar a cristianos en Egipto

EL CAIRO(AP)

Una organización afiliada al grupo extremista Estado Islámico en Egipto difundió un video el lunes donde muestra cuando un atacante suicida mató a casi 30 personas en una iglesia llena en diciembre, mientras amenazó con realizar más atentados contra los cristianos del país.



En el video de 20 minutos de duración, un narrador dice que los cristianos egipcios son la "presa favorita" del grupo extremista.



El video muestra al papa cristiano copto de Egipto, empresarios cristianos, jueces y sacerdotes que hablan de la necesidad de proteger a la minoría o usan términos despectivos para referirse a la mayoría musulmana egipcia.



El narrador dice que los cristianos ya no son "dhimmis", una referencia en el Islam a los que no son musulmanes pero que disfrutan de cierto grado de protección. En lugar de eso, el grupo describe a los cristianos como "infieles" que están fortaleciendo a Occidente contra las naciones musulmanas.



"Dios dio órdenes de matar a cada infiel", dice en el video uno de los milicianos mientras carga un fusil AK-47.



Los coptos cristianos de Egipto, que representan hasta 10% de la población, siempre han sido un blanco favorito de los islamistas violentos. Los ataques contra iglesias cometidos por muchedumbres musulmanas se incrementaron desde el derrocamiento de un presidente islamista en 2013.



Los cristianos apoyaron abrumadoramente a Abdel-Fattah el-Sissi, el jefe militar que terminó siendo presidente y los extremistas han usado este apoyo como pretexto para aumentar los ataques contra ellos.



El video muestra al atacante suicida Abu Abdullah al-Masri mientras el narrador dice: "solo es el comienzo".



"Oh devotos de la cruz... los soldados del estado los están observando", dice otro miliciano enmascarado identificado como Abu Zubair al-Masri.



El video incluye el logo "Egipto" en lugar del habitual "Wilayat Sinai" o del estado del Sinaí. Wilayat Sinai, nombre del grupo afilado al Estado Islámico en Sinaí, se ha responsabilizado de decenas de atentados, principalmente contra fuerzas de seguridad en todo el país, pero más marcadamente en esta península.