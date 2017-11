FOTOS: Emotiva boda en cruce fronterizo entre EU y México

SAN DIEGO,California(AP )

Un hombre estadounidense y una mujer mexicana se casaron entre los portones de una cerca fronteriza entre Estados Unidos y México que se abre por apenas una hora cada año.Evelia Reyes, con un largo vestido de boda blanco, contrajo matrimonio el sábado con Brian Houston, de San Diego, en el Border Field State Park de San Diego.Es la primera vez que tiene lugar una boda allí, en el local apodado “La Puerta De La Esperanza”."Es una muestra de que el amor no tiene fronteras”, dijo Houston al diario San Diego Union-Tribune."Aunque hay esta enorme cerca fronteriza entre nosotros, nos amamos desde ambos lados de la frontera”.Houston, un ciudadano estadounidense, dijo que no puede ir a Tijuana por razones que no pudo explicar.Sin embargo, aclaró que todos los días habla con su nueva esposa.La pareja ha contratado a un abogado para tratar de obtener una residencia permanente para Reyes, para que ella pueda reunirse con Houston en Estados Unidos, aunque ello podría tomar más de un año.