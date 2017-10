Concluye construcción de 5 prototipos del muro; serán evaluados

WASHINGTON D.C. (AP)

Cinco de los ocho prototipos del muro fronterizo, ordenados por el presidente Donald Trump, fueron terminados y están recibiendo los toques finales para ser evaluados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, informaron hoy autoridades fronterizas.Estos forman una estrecha fila de imponentes paneles de concreto y metal, incluyendo uno que cuenta con filosos bordes metálicos en la cima. Otro de ellos tiene una superficie similar a una costosa calzada de ladrillos.Las compañías tienen hasta el 26 de octubre para finalizar los modelos, pero el portavoz de la Patrulla Fronteriza, Theron Francisco, informó que los últimos dos ya toman forma, luego de que las cuadrillas instalaron metal corrugado sobre la superficie de uno de los modelos que se fabrican en un terreno ubicado a unos metros de una zona residencial de Tijuana, México.Mientras los equipos trabajaban, tres hombres y dos mujeres saltaron una corta y oxidada cerca desde Tijuana e ingresaron a la zona de construcción, en donde fueron detenidos inmediatamente por agentes fronterizos montados a caballo.Francisco indicó que ha habido cuatro o cinco intentos de cruces ilegales en la zona desde que iniciaron las obras el 26 de septiembre.Los modelos, que le cuestan 500 mil dólares cada uno al gobierno, tienen una separación de 9,1 metros (30 pies) entre sí. Las inclinaciones, grosor y curvaturas varían. Uno de ellos tiene dos tonalidades de azul con bordes en blanco. Otros son grises o marrones, que combinan con el desierto.Los lineamientos de la licitación señalan que los prototipos deben tener entre 5,5 y 9,1 metros (18 a 30 pies) de altura y deben ser capaces de soportar por lo menos cuatro impactos de un mazo, pico, soplete, cincel o herramientas a baterías.Sus características también deben evitar el uso de herramientas de escalada, como ganchos, y cada tramo debe ser “estético” desde el lado estadounidense.El gobierno no ha dicho a cuántos ganadores seleccionará o si Trump tomará la decisión por sí solo.Actualmente existen 1.052 kilómetros (654 millas) de cercado sencillo a lo largo de los 3.143 kilómetros (1.954 millas) de frontera, además de 82 kilómetros (51 millas) de cercas de doble y triple capa.“Estoy seguro que recurrirán a muchas pruebas para estas estructuras y verán cómo funcionan ante los distintos desafíos”, dijo el representante republicano Bob Goodlatte., quien encabeza la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes, después de recorrer la zona de construcción el martes.Los funcionarios del DHS evaluarán la dificultad que presenten para ser escalados o hacer un túnel. También calificarán si los sensores alertarán a los agentes de la Patrulla Fronteriza si alguien está tratando de romper el muro.Trump ha solicitado al Congreso que apruebe mil 600 millones de dólares para el reemplazo de 22,4 kilómetros (14 millas) de cercado en San Diego, y para la construcción de 96 kilómetros (60 millas) en el Valle del Río Grande, en Texas, la zona donde se registra la mayor cantidad de cruces ilegales.Sin embargo, hasta el momento el Congreso de Estados Unidos no ha aprobado el dinero para ninguna construcción adicional del muro fronterizo.Por su parte, líderes demócratas han dicho que no apoyarán un proyecto de ley que financie un muro fronterizo, pero se han ofrecido a emparejar el Dream Act con una versión anterior del proyecto de ley de seguridad fronteriza, lo que alentaría a legisladores a estudiar el efecto de la aplicación de leyes migratorias y la seguridad fronteriza.Se prevé que luego de que se hayan concluido los ocho prototipos el presidente Trump realice una visita a la zona a fin de evaluar la construcción del proyecto que fue parte de sus promesas durante la campaña proselitista.