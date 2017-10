Trump niega haber faltado al respeto a familia de soldado caído

WASHINGTON D.C. (SUN)

El presidente Donald Trump negó haberle faltado el respeto a la familia de un soldado caído en combate, en momentos en que crecía la controversia sobre la manera en que el mandatario está manejando su deber de consolar a las familias militares.El caso está generando más polémica sobre una presidencia ya agobiada por numerosos escándalos. Luego que el padre de uno de los soldados caídos acusó al presidente de faltar a su promesa de enviarle un cheque por 25 mil dólares, la Casa Blanca dijo que el dinero había sido enviado.El jefe del gabinete presidencial, John Kelly, un general de la Infantería de Marina que perdió un hijo en Afganistán, está furioso y frustrado por la manera en que el tema ha sido politizado.La disputa constituye una prueba más de la disposición de Trump a atacar a todo el que le critique y de buscar un pleito sobre cualquier tema sin importar su sensibilidad, y también de la tendencia de sus críticos de ver falta en todo lo que él dice.La tía de un sargento caído en Níger, quien lo crió como un hijo, declaró el miércoles que Trump le "faltó el respeto" a los familiares cuando los llamó por teléfono en momentos en que estaban en el automóvil rumbo al aeropuerto de Miami para recibir los restos. El sargento La David Johnson fue uno de los cuatro soldados estadounidenses caídos en Níger hace casi cuatro semanas; Trump llamó a las familias apenas el martes.La congresista demócrata Frederica Wilson, quien estaba en el auto con la familia cuando el mandatario llamó, dijo en una entrevista que Trump le dijo a la viuda: "usted sabía que eso podía pasar, sabía en lo que él se había metido... pero yo sé que igual duele". Además Trump se refirió al soldado como “su tipo”, dijo Wilson, lo que la congresista consideró indecoroso.La tía, Cowanda Jones-Johnson, quien crio a Johnson desde que tenía 5 años luego que la madre falleció, dijo a The Associated Press el miércoles que lo dicho por la congresista era verdad.“Sí, lo que ella dijo es verdad”, dijo. “Yo estaba en el carro y escuché la conversación entera”.En el aeropuerto la viuda, Myeshia Johnson, se inclinó acongojada sobre el féretro de su marido, rodeado por una guardia de honor.“Ella estuvo llorando todo el tiempo”, dijo Wilson. "Y lo peor es que, cuando Trump terminó la llamada, ella se volteó hacia mí y me dijo que él ni siquiera se acordaba del nombre” de su esposo.Trump, quien durante la campaña también estuvo involucrado en un altercado verbal con la familia de un soldado caído, negó enfáticamente lo que dijo la congresista.“Congresista demócrata inventó totalmente lo que yo le dije a la esposa de un soldado caído en acción (y tengo pruebas). ¡Qué triste!”, tuiteó el mandatario.Luego insistió: “Yo no dije lo que dijo esa congresista, y ella lo sabe”.