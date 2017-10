La CIA "despide" a la perrita Lulu porque se negaba a trabajar

WASHINGTON D.C. (GH)

Para los entrenadores K9, de la Agencia Central de Inteligencia ( CIA , por sus siglas en inglés), es imperativo que los perros disfruten del trabajo que realizan.Pero ese no fue el caso de Lulu, ya que se mostraba poco interesada en detectar olores de explosivos.“A veces, incluso cuando un cachorro aprende con éxito cómo detectar olores de explosivos, deja claro, cuando muestra poco interés, que esa no es su vida”.“Estamos tristes por anunciar que Lulu ha sido despedida del programa”, dice la CIA en un comunicado.Unas semanas después del entrenamiento, Lulu comenzó a mostrar señales de que no estaba interesada en detectar olores explosivos.Todos los perros, al igual que la mayoría de los estudiantes humanos, tienen buenos días y malos días cuando aprenden algo nuevo.Lo mismo pasa durante nuestras clases con los cachorros.Un cachorro podría comenzar a actuar perezosos o simplemente mostrar indiferencia por lo que se le está enseñando en este momento, pero, por lo general, dura un día, tal vez dos.Pero para algunos perros, como Lulu, queda claro que el problema no es temporal.Lulu ya no estaba interesada en buscar explosivos.Incluso cuando podían motivarla con comida, claramente no estaba disfrutando más.La principal preocupación de nuestros entrenadores es el bienestar físico y mental de nuestros perros, por lo que tomaron la decisión extremadamente difícil de hacer lo mejor para Lulu y dejarla fuera del programa.