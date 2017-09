Huracán 'María' se dirige a Puerto Rico tras azotar Dominica

ROSEAU, Dominica(AP )

El huracán 'María' se dirige la noche del martes hacia Puerto Rico después de causar una extensa devastación en Dominica y dejar a la pequeña isla del Caribe prácticamente incomunicada.



Conforme las lluvias comenzaban a caer sobre Puerto Rico, el gobernador Ricardo Rosselló advirtió que la tormenta podría golpear con “una fuerza y violencia que no se había visto en generaciones”.



Las autoridades advirtieron que personas en viviendas frágiles o de madera deberían buscar un refugio antes del arribo de la tormenta, cuya llegada está prevista para el miércoles.



Para la tarde del martes, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó que los vientos de María se habían intensificado a 280 kilómetros por hora (175 mph) y era posible que se fortalecieran aún más.



A las 10 p.m. (hora del este de Estados Unidos), el vórtice del meteoro se ubicaba a unos 65 kilómetros (40 millas) al sur-sureste de St. Croix, o a 215 kilómetros (135 millas) al sureste de San Juan, Puerto Rico, y se movía con dirección oeste-noroeste a 17 kph (10 mph).



Se pronosticaba que el centro de María pasara varios kilómetros (millas) al sur de St. Croix la noche del martes en su camino hacia Puerto Rico, lo que provocó que el gobernador de Islas Vírgenes, Kenneth Mapp, pidiera a la población permanecer alerta.



St. Croix evitó gran parte de los daños que provocó el huracán Irma sobre las islas de Santo Tomás y San Juan hace apenas dos semanas.



Pero en esta ocasión, la isla podría experimentar hasta cinco horas de vientos huracanados a partir de las 11 p.m. (hora del este de Estados Unidos), comentó Mapp.



“Para aquellos que están en casa, realmente les recomiendo que no duerman en ropa de cama”, comentó durante una breve conferencia de prensa la tarde del martes. “Asegúrense de tener los zapatos puestos. Asegúrense de tener su chaqueta a la mano. Algún tipo de protección para la cabeza en caso de que el techo colapse. Realmente no les recomiendo que duerman entre las 11 y las 4 a.m. Estén conscientes de su entorno”.