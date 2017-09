Comunidad internacional se solidariza con México tras sismo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El fuerte sismo que remeció este martes la Ciudad de México provocó el colapso de edificios e innumerables daños en varios puntos de la capital y que hasta el momento ha dejado 54 muertos y un número indeterminado de personas heridas y atrapadas bajo los escombros.El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) indicó que el temblor tuvo una magnitud de 7.1 grados y que el epicentro se ubicó a cinco kilómetros al noreste de la localidad de Raboso, en el estado de Puebla. El sismo, que tuvo 51 kilómetros de profundidad, se registró poco después de la una de la tarde hora local (18:14 GMT).Ante esto, líderes y jefes de Estado del mundo, principalmente de América Latina y Estados Unidos han expresado su solidaridad y ayuda al presidente de México luego del terremoto.El primero en expresar su ayuda y solidaridad fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien mandó hoy su apoyo al pueblo mexicano tras el fuerte sismo."Dios bendiga al pueblo de la Ciudad de México. Estamos con ustedes y estaremos allí para ustedes", dijo el mandatario en un breve comentario en su cuenta de la red social Twitter, al poco tiempo de conocerse la catástrofe.Seguidamente, también hizo lo propio el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence."Nuestros corazones están con la gente de Ciudad de México, Estamos pensando en ustedes y, como ha dicho el presidente, estamos con ustedes", agregó Pence por el mismo medio.Por su parte, la primera dama estadounidense, Melania Trump, también tuiteó "Pensando en aquellos en México que fueron afectados por el terremoto de hoy".El primer ministro de Canadá, Justin Trudeu, aseguró que su país estará listo para ayudar a México tras el fuerte sismo."Noticias devastadoras de la Ciudad de México. Mis pensamientos están con aquellos que resultaron afectados por el terremoto de hoy. Canadá estará listo para ayudar a nuestros amigos", escribió en su cuenta de Twitter.El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ofreció hoy a su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, toda la ayuda que México requiera de parte de Perú tras el terremoto de magnitud 7 en la escala de Richter que esta tarde sacudió fuertemente el centro del país.Kuczynski indicó en un mensaje dirigido a Peña Nieto en Twitter que "Perú está listo para prestar la ayuda que sea requerida. Mi solidaridad con el hermano pueblo mexicano". Perú recibió ayuda por parte de México para afrontar la emergencia causada por las inundaciones sucedidas en la costa peruana a inicios de este año.El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, manifestó hoy su solidaridad con los afectados por el sismo de magnitud 7.1 en la escala de Richter que se produjo este martes en México."En nombre del pueblo hondureño, expreso mi solidaridad a las familias mexicanas afectadas por el sismo ocurrido en las últimas horas", escribió en su cuenta en Twitter el presidente Hernández, quien se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU.El director de la estatal Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) de Honduras, Lisandro Rosales, indicó en Twitter que ese organismo está "pendiente" de los "hermanos mexicanos ante estos momentos difíciles que están viviendo".Por su parte, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, expresó hoy su solidaridad tras el terremoto de magnitud 7.1 en la capital mexicana."Quiero expresar mi solidaridad al pueblo de México que nuevamente fue azotado por la fuerza de la naturaleza. Un abrazo fraterno", manifestó en sus redes sociales Solís, quien se encuentra en Nueva York participando en al Asamblea General de la ONU.La Cancillería costarricense informó que la embajada del país en la Ciudad de México ha sido evacuada para poner a los funcionarios en un lugar seguro.