Huracán "María" cobra su primera víctima en su paso por el Caribe

(AP )

Funcionarios de la isla francesa de Guadalupe informaron el martes la que al parecer es la primera muerte atribuida al huracán "María".



Dijeron que una persona falleció golpeada por un árbol que cayó.



Agregaron que otras dos personas fueron reportadas desaparecidas después de que su barco se hundió en la isla de La Desirade, justo al este de Guadalupe.



La isla caribeña de Dominica ha quedado prácticamente sin acceso a Internet debido al huracán María, dijo una organización de expertos.



La información fue suministrada por la organización Akamai Technologies, que monitorea el acceso a Internet alrededor del mundo.



Akamai Technologies dijo que hay pequeños focos de actividad en la red, pero mucho menos que lo normal. Agregó que es posible que haya un apagón generalizado en la pequeña isla caribeña.



El primer ministro Roosevelt Skerrit colocó algunos mensajes en Facebook durante la noche, pero hace horas que no lo hace y se reporta que muchos teléfonos en la isla no están funcionando.



El gobernador de Florida Rick Scott exhortó a los ciudadanos de su estado a estar pendientes del trayecto de "María".



Por ahora se vaticina que la tormenta, de categoría 5, se irá hacia el océano Atlántico y no tocará Florida. Pero Scott le recordó a la población que el huracán "Irma" cambió de rumbo a medida que se acercaba a Estados Unidos, y que eventualmente causó devastación en el estado.



Scott animó a la ciudadanía a comprar suministros de emergencia, conseguir suficiente agua potable y elaborar planes de evacuación.

Añadió que aproximadamente el 2% de la población del estado sigue sin electricidad debido al impacto de "Irma".