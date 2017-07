Lo que necesitas saber si viajas a EU con laptops y tablets

(SUN)

A partir del miércoles 19 de julio, laptops y tablets en los vuelos a Estados Unidos desde México estarán sujetos a medidas de vigilancia más estrictas por pedido del Departamento de Seguridad Nacional, informó el gobierno mexicano.



Estados Unidos inició las restricciones para laptops y tablets en los vuelos procedentes de 105 países, mismas que se extienden a casi 300 aeropuertos internacionales, incluyendo aquellos en México y Canadá.



La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) recomendó a los pasajeros llevar la menor cantidad posible de esos dispositivos en su equipaje de mano.



Los artefactos serán sometidos a revisiones de seguridad separadas, sin sus fundas o estuches.



La dependencia agregó que las medidas rigen para “aparatos electrónicos portátiles más grandes que un teléfono celular o smartphone”.



Además, recomendó a los pasajeros llegar al menos tres horas antes de la hora marcada como la salida del vuelo.



“Se recomienda a los pasajeros que tengan planeado viajar a Estados Unidos, tomen en cuenta que deberán presentarse en el aeropuerto tres horas antes de la hora marcada como salida de su vuelo para cumplir con los citados procedimientos”, detalló la dependencia en un comunicado.



El objetivo de la revisión de seguridad, según autoridades estadounidenses, es prevenir cualquier ataque terrorista o alguna otra amenaza dentro del territorio norteamericano.



La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos anunció que los pasajeros cuyas pertenencias no sean revisadas con escáneres especiales no podrán transportar dispositivos grandes, ni siquiera en la bodega.



Los cambios implementados incluyen una mejor revisión de pasajeros, detección de explosivos y esfuerzos para erradicar las amenazas internas a las compañías aéreas.



Washington presionó a aeropuertos en otros países para que adopten operaciones de verificación inicial realizada por personal estadounidense para pasajeros que pretendan viajar a territorio de Estados Unidos.



Las compañías tuvieron 21 días para instalar detectores mejorados de explosivos y 120 días para cumplir otras medidas de supervisión de pasajeros. Estados Unidos sugirió otra mejoras, como detectores de trazas de explosivos, una mayor vigilancia del personal de los aeropuertos y más perros entrenados.



La decisión de no imponer nuevas restricciones a los portátiles es un triunfo para las aerolíneas, que estaban preocupadas porque una posible ampliación de la prohibición a Europa y otros lugares pudiera generar grandes problemas logísticos y disuadir a algunas personas de viajar.



Funcionarios de aerolíneas dijeron que tendrán que asumir la mayor parte de los costos de las nuevas medidas.



En marzo, Estados Unidos prohibió portar todo aparato electrónico en aviones que venían de 10 aeropuertos del Medio Oriente, por el temor de que terroristas coloquen bombas dentro de las laptops.



El pasado 28 de junio, el Departamento de Seguridad Interior anunció nuevas medidas de seguridad para los vuelos hacia Estados Unidos que aplicarían de manera progresiva en 105 países.



Los controles adicionales afectarán a un total de 280 aeropuertos, 180 aerolíneas y 325 mil pasajeros por día en promedio.



Washington impuso restricciones a las portátiles en marzo en vuelos procedentes de 10 aeropuertos en ocho países, incluidos Egipto, Arabia Saudí, Kuwait, Qatar y Turquía. Reino Unido aprobó acto seguido medidas similares.