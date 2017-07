Narcotraficante es acusado de amenazar a jueces en Florida

FORT LAUDERDALE, Florida(AP)

Un narcotraficante convicto está acusado de hostigar a más de una decena de jueces en un condado de Florida con llamadas telefónicas obscenas y cartas en las que los amenazó con ser “su mayor pesadilla”.



Todd Watson, de 53 años, fue arrestado en Fort Lauderdale por 15 cargos, incluyendo cinco de hostigar a jueces y 10 de hacer llamadas obscenas, dijeron medios de prensa.



Los investigadores dicen que Watson fue sentenciado en el condado Broward en el 2011 a seis años de prisión. Watson comenzó a hostigar a los jueces tras su excarcelación en marzo, de acuerdo con la querella.



El documento dice que Watson llamó a un juez judío “Hitler” y a un juez negro “Tío Tom”.



Las autoridades dicen que acusó a los jueces de falsificar evidencia, modificar transcripciones y conspirar para declarar culpables a personas inapropiadamente. Watson juró que todos los jueces terminarían en prisión.



"Yo básicamente no he visto a nadie tan peligroso, imprudente e implacable en toda mi vida”, dijo el detective del departamento del alguacil del condado Joseph Kessling durante la primera comparecencia de Watson en la corte. “Él ha dejado bien claro que es una pesadilla, que está en libertad, que no va a desaparecer y no va a cesar”.



Seis jueces fueron hostigados inicialmente, dice la querella.



En una carta a uno de ellos, Watson escribió: “Estoy hastiado y cansado de que los últimos ocho años de mi vida hayan sido impactados negativamente por cerdos de baja ralea como tú”.



Watson visitó además a uno de los jueces en el edificio de la corte. El 18 de abril, llamó a la puerta de uno de los jueces y trató de irrumpir cuando un asistente la abrió. El juez apretó un botón de alarma y los alguaciles acudieron.



Un segundo grupo de cinco jueces fueron contactados por Watson el domingo.



"Tenemos jueces literalmente temerosos de salir a los pasillos”, dijo Kessling en la corte. “Los jueces, sus esposas, sus hijos... viven llenos de temor”.