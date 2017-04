EU: Magistrado pide cese de arrestos migratorios en cortes

TRENTON, Nueva Jersey(AP )

Otro juez de alto nivel pidió el miércoles al gobierno del presidente Donald Trump que evite realizar arrestos del fuero migratorio en cortes estatales.



El presidente de la Corte Suprema de Nueva Jersey, Stuart Rabner, dijo en una carta enviada al secretario de Seguridad Nacional John Kelly que agentes federales de inmigración arrestaron recientemente a dos personas en tribunales de Nueva Jersey.



Rabner dijo que tales arrestos podrían hacer que personas que son testigos de incidentes se queden callados o que víctimas de violencia intrafamiliar eviten ir a corte.



Rabner quiere que Kelly agregue los tribunales a la lista de lugares delicados, como centros religiosos y escuelas, reconocidos por funcionarios de inmigración.



Rabner no incluyó más detalles sobre los arrestos. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas no contestó inmediatamente a un mensaje que se le dejó en busca de comentarios.



El me pasado, la presidenta de la Corte Suprema de California hizo un pedido similar al de Rabner. Kelly y el secretario de Justicia Jeff Sessions han defendido la práctica.