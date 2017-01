¿Cómo usará Trump su celular en la Casa Blanca?

WASHINGTON D.C. (AP )

Unas horas después de que el presidente electo Donald Trump fuera informado por funcionarios de inteligencia acerca de la intromisión rusa en las elecciones, un reportero de The Associated Press le llamó a su celular para solicitarle una entrevista.La llamada pasó a un correo de voz y el reportero no dejó un mensaje.Aproximadamente una hora después Trump le devolvió la llamada.Es difícil imaginar a muchos políticos —en especial uno que está a punto de convertirse en presidente de Estados Unidos— devolviendo una llamada a un número desconocido en su celular.Con Trump es simplemente la manera en que se hacen los negocios, ya sea que esté atendiendo llamadas de socios de bienes raíces y viejos amigos o de líderes extranjeros y legisladores del Congreso en las semanas posteriores a los comicios.Pero en momentos en que Trump se prepara para hacer su juramentación al puesto el viernes, el futuro de su celular siempre presente con sistema Android es ahora una cuestión de seguridad nacional.El jueves le dijo a un amigo que había entregado su teléfono, tal y como las agencias de seguridad le habían exhortado a hacerlo.Se desconoce si estaba siguiendo el ejemplo del presidente Barack Obama , el primer mandatario del país con un celular, que intercambio su dispositivo personal por un Blackberry altamente modificado por motivos de seguridad.El amigo que habló con Trump hizo sus declaraciones a la AP a condición de guardar el anonimato con el fin de poder revelar la conversación privada.Desde hace tiempo la presidencia ha sido un puesto solitario y aislante, ya que las preocupaciones por su seguridad mantienen al comandante en jefe de las fuerzas armadas alejado del público.Trump no manda correos electrónicos, pero usa su teléfono para tuitear, algo que ha dicho piensa seguir haciendo. Se sabe que hace llamadas muy temprano por la mañana o ya avanzada la noche, con frecuencia para solicitar puntos de vista de diversas fuentes a la hora de tomar una decisión. A veces deja un correo de voz.El senador Bob Corker, republicano de Tennessee, dijo que Trump es "sorprendentemente accesible", e indicó que el presidente electo contesta su teléfono incluso cuando desconoce quién llama.Tras el Blackberry, Obama obtuvo un iPhone que le permitía enviar y recibir correos electrónicos de un grupo limitado de personas, navegar en Internet y leer las noticias. Pero no se conoce que lo utilizara para hacer llamadas, sino que más bien se valía del conmutador de la Casa Blanca para efectuarlas.