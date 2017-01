Soros: Trump, un "potencial dictador" que remecerá mercados

NUEVA YORK(AP )

El multimillonario inversor George Soros afirmó el jueves que considera al presidente electo Donald Trump como un "impostor, estafador y potencial dictador" que hará temblar los mercados financieros.



Soros, gran partidario de la fallida campaña presidencial de Hillary Clinton, expresó confianza en que el Congreso y la Constitución pondrán freno a Trump.



"El sería un dictador si pudiera salirse con la suya, pero no podrá hacerlo", dijo Soros en entrevista con Bloomberg Television.



Soros hizo sus declaraciones en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el día antes de la asunción presidencial de Trump.



"Yo personalmente estoy convencido de que (Trump) va a fracasar", dijo Soros. "No porque personas como yo queramos que fracase, sino porque las ideas que lo guían son intrínsecamente contradictorias".



Soros auguró que los mercados "no tendrán un buen desempeño" debido a la incertidumbre que generará el gobierno de Trump.



Los representantes del equipo de transición de Trump no respondieron de inmediato una llamada para que hicieran declaraciones sobre el particular.