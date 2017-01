Avanza negocio de Trump en Escocia; ¿se contradice?

NUEVA YORK, EU(AP)

Donald Trump aseguró que no hará "nuevos negocios en el exterior" mientras sea presidente. Pero los términos "nuevos" y "negocios" quedan sujetos a interpretación.



Y están siendo analizados detenidamente ahora que su empresa confirmó que planea expandir su campo de golf cerca de Aberdeen, Escocia, generando inquietud en torno a posibles conflictos de interés.



Una portavoz del resort afirma que la expansión no constituye un nuevo negocio, sino que representa una nueva etapa que fue contemplada en una propuesta aprobada por las autoridades locales en el 2008.



Algunos abogados especializados en las obligaciones éticas de los gobiernos no están muy convencidos.



Richard Painter, quien fue el máximo encargado de asuntos éticos del gobierno de George W. Bush, dice que quedan tantas cosas pendientes en cada etapa de un proyecto de construcción que cada vez que se pasa a la siguiente fase es como si se firmase un nuevo acuerdo.



"Cada etapa requiere permisos de construcción, financiamiento... y genera nuevos conflictos de interés", expresó Painter, severa crítica de Trump y quien opina que el magnate debe vender su empresa. "Los estadounidenses no quieren que su presidente ni ningún otro alto funcionario dependa de otro gobierno para un permiso de construcción".



La expansión del club de golf en Escocia es particularmente inquietante porque Estados Unidos tiene que negociar un acuerdo comercial con el Reino Unido ahora que se saldrá de la Unión Europea, según Painter.



"En ese contexto, ¿quién le va a negar un permiso al presidente de Estados Unidos?", preguntó.



Además del resort en Escocia, la Trump Organization tiene varios proyectos internacionales en marcha, que no han sido completados, incluidos un hotel en Vancouver, un campo de golf en Dubai y dos resorts en Indonesia. Su socio en Indonesia, Hary Tanoesoedibjo, planea asistir a la ceremonia de asunción de Trump y al baile inaugural el viernes.



La Trump Organization, que maneja todos los negocios de Trump, no respondió a pedidos de comentarios, excepto por una breve declaración de la portavoz del resort.



La propuesta original de Trump para el resort escocés, del 2008, incluyó planes tentativos para la construcción de un hotel de 450 habitaciones, otro campo de golf, 500 viviendas de lujo y 900 "timeshares". Un artículo reciente del diario británico The Guardian afirma que ahora se habla de construir el doble de viviendas y de timeshares.



Las autoridades locales no pudieron confirmar la versión, pero dijeron que se están analizando propuestas para un segundo campo de golf, que todavía no han sido aprobadas. Un portal del gobierno dice que las autoridades tuvieron que analizar varias propuestas nuevas de la Trump Organization desde que se aprobó el proyecto original en el 2008, incluidas cosas como la construcción de un mástil, de un muro y la adición de seis habitaciones a un hotel ya inaugurado.

El resort tiene una historia problemática.



Tropezó con una feroz oposición de los residentes de la zona, incluido un pescador que pasó a ser un héroe nacional al negarse a aceptar los 690.000 dólares que Trump le ofreció por su tierra. Ambientalistas protestaron posibles daños a unos médanos junto al Mar del Norte.



Trump se comprometió a no hacer negocios en el exterior como presidente, pero abogados especializados en cuestiones éticas en el gobierno se mostraron insatisfechos con las medidas que anunció. Dijeron que su empresa todavía puede hacer negocios en Estados Unidos y que será difícil corroborar si Trump cumple las cosas que prometió.



La conferencia de prensa en la que la abogada de Trump Sheri Dillon informó los pasos que estaba dando el magnate estuvo "llena de preguntas sin respuesta y de compromisos ambiguos", afirmó Matthew Sanderson, ex asesor legal de varios candidatos republicanos a la presidencia.



Sanderson opinó que la expansión del resort de Escocia indica que Trump debe dar más detalles sobre sus negocios.



"Su potenciales conflictos (de interés) son algo extraordinario y solo extraordinarios niveles de transparencia van a combatir la impresión de que se está enriqueciendo a costa de su cargo", manifestó.



Numerosos abogados exhortaron a Trump a seguir el ejemplo de otros presidentes que vendieron sus empresas y pusieron el dinero en fondos de fideicomiso manejados por gerentes independientes.

A ello la abogada de Trump responde diciendo que "no puede esperarse" que el magnate "destruya la compañía que él creó".

Trump se ha deshecho de algunas de las empresas que maneja desde su Trump Organization y ha suspendido proyectos en otros países, incluidos Brasil y Argentina. Pero no se ha desentendido del todo de sus negocios.

Kathleen Clark, ex abogada federal especializada en cuestiones éticas, dice que el hecho de que Trump se comprometa a no hacer negocios en el exterior es un problema, porque sigue haciéndolos adentro de Estados Unidos. Clark afirma que cualquier negocio de bienes raíces, nuevo o ya en marcha, adentro o afuera del país, se presta para que funcionarios del gobierno, ejecutivos y ciudadanos comunes traten de aprovecharse del nuevo presidente. Pueden aprobar permisos, comprar timeshares o hacerse miembros de sus clubes de golf.

