VIDEO: La iluminación de esta casa al ritmo de Selena se ha hecho viral

(SUN)

Esta Navidad, una familia logró realizar el que podría considerarse como el mejor espectáculo de luces y música en todo Texas, pues decidieron poner ritmo a las fiestas homenajeando a su cantante favorita: Selena Quintanilla.



Los miembros de la familia Hinojosa y su espectacular hogar, se convirtieron en un fenómeno viral de las redes sociales luego de que un video que muestra la decoración de su hogar comenzara a compartirse y reproducirse miles de veces en Facebook.



Y es que esta casa, ubicada en la ciudad de Boerne, en el condado de Kendall, no solo impresiona por la decoración que rodea casi cada objeto, sino por el espectáculo de luz y sonido que eligieron darle.



Cuando la voz de Selena suena al ritmo de su famosa canción “Bidi Bidi Bom Bom”, la decoración luminosa comienza a hacer juego creando un show impresionante.







La sensación que generó este video en las redes fue de gran escala, pues luego de que la familia publicó el video en Facebook el sábado pasado, hasta hoy ha logrado compartirse más de 34 mil veces.



De acuerdo con el sitio de noticias KENS 5-TV en San Antonio, Beto Hinojosa, el padre de familia y director del Distrito Escolar Independiente de Boerne, la canción fue elegida debido a que es la favorita de su hijo de 3 años.



El espectáculo que consta de más 500,000 luces, se convirtió en un atractivo para personas que viajan de todas partes a presenciarlo, pues no es la primera vez que lo hacen, ya que el año pasado realizaron este tipo de show en su hogar.



Además de la canción de Selena, este año la casa se ilumina al ritmo de “How Far I'll Go”, tema principal de la película 'Moana' de Disney, así como otros ritmos que puedes ver en su página de Facebook, “Hinojosa Family Lights”.