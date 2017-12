Al menos 6 muertos en descarrilamiento de tren cerca de Seattle

TACOMA, Washington(AP)

Un funcionario de los EU informa que un descarrilamiento de trenes fuera de Seattle ha matado al menos a seis personas y que se espera que aumente el número de muertos.El oficial que fue informado sobre la investigación también dijo que las señales preliminares indican que el tren de Amtrak pudo haber golpeado algo en la pista antes de salir de la pista.El funcionario no estaba autorizado a discutir la investigación públicamente y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.El tren de alta velocidad estaba haciendo su primera carrera en pistas recién construidas cuando descarriló antes de las 8:00 horas del lunes.El funcionario dio a conocer que debido a que las pistas eran nuevas, era poco probable que fuera un problema de mantenimiento.