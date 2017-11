Argentina amplía área de búsqueda de submarino desaparecido

MAR DEL PLATA, Argentina(AP )

La Armada argentina elevó el nivel de alerta y amplió el área de búsqueda de un submarino con 44 tripulantes que está extraviado desde el miércoles en aguas del Atlántico frente a las cosas de la Patagonia, informó un oficial.



El rastrillaje se intensificó por aire y mar desde el sábado, indicaron autoridades.



“No sólo seguimos reforzando la búsqueda en superficie, sino que ahora también estamos dando prioridad a la búsqueda del submarino sumergido”, dijo el sábado el almirante Gabriel González, jefe de la Base Naval de Mar del Plata, en rueda de prensa.



“Se están haciendo coordinaciones con unidades del Reino Unido y Estados Unidos”, agregó.



Otros países también han comprometido su apoyo. El ministro de Defensa, Oscar Aguad, agradeció los ofrecimientos de Chile, Brasil, Colombia, Uruguay y Perú.



Sin embargo, ha llamado más la atención la cooperación de Gran Bretaña, país con el que Argentina libró una guerra en 1982 por la soberanía de las Islas Malvinas en el extremo sur del continente.



El gobierno británico sumó a la búsqueda el sábado “un buque polar inglés, el HMS Protector”, dijo Enrique Balbi, portavoz de la Armada.



Hasta el sábado por la tarde un 80% del área de la superficie ya había sido revisada sin resultado. Fuertes vientos y olas de hasta seis metros dificultaban la búsqueda.



“La meteorología no es muy buena”, agregó Baldi.



En tanto, familiares de los tripulantes se han concentrado en la Base Naval de Mar del Plata a la espera de noticias.



“Sentimos angustia, estamos contenidos pero no perdemos la esperanza de que van a volver”, dijo Marcela Moyano, esposa del maquinista Hernán Rodríguez, a la televisora TN.



Se abrazan unos a otros para darse fuerza. La Armada les ha proporcionado ayuda psicológica y un obispo visitó a los familiares para animarlos y compartir oraciones.



“Es angustiante, pasan las horas, hay silencios y miradas; estamos muy contenidos”, dijo Moyano.



La mujer habló con su esposo cuando el submarino zarpó y todavía le envía mensajes por WhatsApp como lo hace habitualmente, pero no ha obtenido respuesta, según dijo.



El submarino ARA San Juan, de fabricación alemana y con propulsión diésel eléctrica de la clase TR 1700, es buscado en la zona del Golfo San Jorge, que comparten las provincias de Chubut y Santa Cruz, donde se registró su última posición el 15 de noviembre cuando se dirigía a la base naval de Ushuaia, en el extremo sur de Argentina.



En el Vaticano, el papa Francisco alentó los esfuerzos de búsqueda y ofreció su “ferviente oración” por los tripulantes.



A su vez, el presidente Mauricio Macri tuiteó el sábado que está comprometido a “utilizar todos los recursos nacionales e internacionales que sean necesarios para hallar” al submarino “lo antes posible”.