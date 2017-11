Palestinos amenazan con suspender toda comunicación con EU

WASHINGTON D.C. (AP )

Los palestinos amenazaron el sábado con suspender todas las comunicaciones con Estados Unidos si el gobierno del presidente Donald Trump cumple sus planes de cerrar su oficina diplomática en Washington.



La potencial ruptura de las relaciones pone en peligro la apuesta de Trump por la paz en el Medio Oriente, una misión que encargó a su yerno Jared Kushner.



El principal negociador palestino Saeb Erekat dijo que la decisión de Estados Unidos era “muy desafortunada e inaceptable”, y acusó a Washington de ceder a la presión del gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu “en un momento en que tratamos de cooperar para lograr un acuerdo definitivo”.



En una declaración grabada en video y publicada en las redes sociales, Erekat advirtió: “Pondremos en pausa todas nuestras comunicaciones con este gobierno estadounidense”.



Hasta el momento el gobierno de Trump no ha dicho nada al respecto. La oficina de Netanyahu dijo que el cierre de la oficina era una “cuestión de las leyes de Estados Unidos”.



Antes de la declaración de Ekrat, los funcionarios estadounidenses habían insistido que la medida no tenía como objetivo aumentar la presión sobre los palestinos, sino que simplemente era una consecuencia inevitable de la ley estadounidense.



El gobierno norteamericano anunció el viernes por la noche que los palestinos habían violado una disposición legal que dice que la Organización para la Liberación Palestina no puede operar una oficina en Washington si los palestinos intentan que la Corte Penal Internacional enjuicie a israelíes por crímenes contra los palestinos.



El secretario de Estado Rex Tillerson determinó que los palestinos habían cruzado esa línea en septiembre, cuando el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, pidió a la corte investigar y enjuiciar a israelíes, de acuerdo con funcionarios del Departamento de Estado que pidieron guardar el anonimato porque no están autorizados a hablar de la situación.



No estaba claro cuándo se cerraría la oficina ni si los palestinos tendrían que abandonar el edificio por completo o simplemente cerrarlo al público.



Bajo lo que estipula la ley, Trump tiene ahora 90 días para sopesar si los palestinos están en “negociaciones directas y significativas con Israel”. Si el mandatario determina que lo están, entonces la delegación puede reabrir las puertas, indicaron los funcionarios.



Hanan Ashrawi, funcionario de la OLP, dijo que Estados Unidos está “descalificándose como un negociador de paz en la región” al rehusarse a extender una dispensa de la ley.