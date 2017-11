Pyongyang descarta negociar con Washington

(SUN)

Corea del Norte descartó ayer negociaciones con Washington si continúan los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur, y aseguró que el programa nuclear de Pyongyang seguirá siendo un arma de disuasión contra la amenaza atómica que representa el país norteamericano.



En entrevista con Reuters, el embajador norcoreano ante Naciones Unidas en Ginebra, Han Tae Song, restó valor a las nuevas sanciones que el gobierno de Donald Trump ha dicho que está preparando contra Pyongyang, así como a la posibilidad de que Corea del Norte sea agregado a una lista de Estados Unidos sobre supuestos patrocinadores del terrorismo.



Corea del Sur y EU acordaron el viernes seguir trabajando por un final pacífico a la crisis nuclear de Corea del Norte, pero un enviado estadounidense sostuvo que es difícil evaluar las intenciones de Pyongyang.



“Espero que se detengan para siempre [sus ensayos nucleares]. Pero no hemos tenido comunicación de parte de ellos por lo que no sabemos si interpretar esto de manera positiva o no. No tenemos señal de parte de ellos”, declaró Joseph Yun, representante estadounidense en Corea del Sur.



Consultado sobre esas conversaciones bilaterales en Seúl, Han respondió: “Mientras haya una política hostil y continua en contra de mi país por parte de Estados Unidos y mientras haya continuos ejercicios militares en nuestras puertas, no habrá negociaciones”.



Han, que es embajador en la Conferencia de la ONU sobre Desarme Nuclear, habló con Reuters en la misión de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) en Ginebra, donde el país de régimen comunista y Estados Unidos sellaron en 1994 un acuerdo nuclear que posteriormente se derrumbó.



El funcionario norcoreano dijo que no tenía información sobre cuándo Corea del Norte podría probar un misil balístico nuevamente, después de realizar su último ensayo hace dos meses.



“La RPDC, mi país, seguirá construyendo su capacidad de autodefensa, cuyo eje son las fuerzas nucleares”, destacó Han, quien añadió que los gobiernos de EU “nunca han aceptado” detener los ejercicios militares conjuntos y agregó que si accede a estas demandas “pensaremos lo que haremos en el futuro”.



Corea del Norte no consideraría abandonar su programa nuclear, destacó Han. Indicó que espera que Trump anuncie más sanciones.



“Es obvio que el objetivo de las sanciones [de EU] es derrocar el sistema de mi país, al aislarlo y sofocarlo para provocar intencionalmente un desastre humanitario”, destacó Han.