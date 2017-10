Ivanka Trump dice que tuvo una "fase punk" que le gustaba Nirvana

WASHINGTON D.C. (GH)

En las nuevas memorias de Ivana Trump, Raising Trump, que Gallery Books publicó el 10 de octubre, la ex esposa del presidente también le da a su hija Ivanka un episodio, informa The Cut En un capítulo, Ivanka interviene sobre lo que ella describe como su "fase punk", que detalla su amor por Nirvana, las camisas de franela y la decisión rebelde de teñirse el cabello azul."Durante mi fase punk, en los noventa, realmente seguía a Nirvana. Mi vestimenta consistía en jeans rasgados y camisas de franela. Un día, después de la escuela, me teñí el pelo de azul", escribió la hija mayor del actual jefe de la Casa Blanca.Ivanka continúa compartiendo sus sentimientos profundos sobre Kurt Cobain.No pasó mucho tiempo después que Kurt Cobain, el cantante, compositor y guitarrista de Nirvana, se suicidó.“Fue un shock y yo estaba angustiada. Mamá no tenía idea de quién era Kurt Cobain. Después de veinticuatro horas de llorar desconsoladamente en mi habitación, mamá tuvo que sacarme de allí para ir a cenar”, dijo la hija de Trump.Las redes sociales se inundaron con comentarios obre esta revelación.“Ivanka Trump dijo que tenía una "fase punk", así que aquí está la prueba”, dice Alexis Benveniste.Otros cuestionaron sobre su conocimiento de los géneros "punk" y "grunge".“¡Ivanka está tratando de borrar nuestra herencia! ¡¡¡ATROPELLO!!! Grunge no es punk”, escibrió en su cuenta de Twitter Dusty.