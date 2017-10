Balacera en Maryland deja tres muertos y dos heridos

EDGEWOOD, Maryland(AP )

Un hombre mató a tiros a tres colegas de trabajo e hirió a otros dos el miércoles por la mañana en un complejo de oficinas en Maryland, informaron las autoridades.El agresor fue identificado como Radee Labeeb Prince, de 37 años y quien está prófugo, informó el jefe policial Jeffrey Gahler.Hasta ahora no se sabe el motivo del ataque en el complejo de oficinas Emmorton Business Park en Edgewood, dijo el jefe policial.Tanto el agresor como las víctimas eran empleados de la tienda de materiales de remodelación doméstica Advanced Granite Solutions, ubicada en ese complejo, dijo el dueño del negocio, Barak Caba.En una breve entrevista telefónica con The Associated Press, Caba dijo que el individuo llevaba cuatro meses con la empresa y que era operador de máquinas.Los heridos están en condición crítica, dijo una portavoz del Centro de Atención de Traumas “R Adams Cowley”, del Centro Médico de Maryland, en Baltimore.El FBI está ayudando a la policía local en la persecución de Prince. Por ahora los detectives manejan la hipótesis de que se trató de un asunto laboral y no un acto terrorista, dijo Dave Fitz, portavoz de la oficina local del FBI.Se ordenó el cierre de las escuelas cercanas como precaución.El complejo de oficinas está justo al Sur de la Carretera Interestatal 95 y la intersección de la Ruta 24.