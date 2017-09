Aeropuerto internacional de Panamá sufre largo apagón

PANAMÁ (AP )

El aeropuerto internacional de Tocumen —el más importante de Panamá y uno de los más transitados en Latinoamérica— sufrió el lunes un largo apagón debido a una falla eléctrica interna que ocasionó la cancelación y retrasos de vuelos.



Las autoridades comunicaron que un desperfecto en circuitos internos afectó el suministro de energía. La terminal estuvo a oscuras casi desde las seis de la mañana y el servicio comenzó a restablecerse paulatinamente cuatro horas después. No es la primera vez que este aeropuerto sufre problemas eléctricos aunque esta vez la falta del servicio se prolongó más tiempo, según reportes de los medios locales.



La aerolínea panameña COPA —que vuela a numerosos destinos de América Latina, el Caribe, Estados Unidos y Canadá— pidió a sus pasajeros revisar su itinerario de vuelo el lunes al tiempo en que canceló aquellos programados para llegar y salir entre las 10:30 y 12:30.



“Nuestros vuelos estarán demorados significativamente”, avisó la empresa en su cuenta de Twitter.



Las autoridades trabajaban con las aerolíneas para trasladar en autobuses a hoteles a centenares de pasajeros que no pudieron viajar, aseguró el gerente del aeropuerto, Carlos Duboy. Sin embargo, muchos pasajeros se quejaban ante medios locales de que no habían recibido información alguna de sus respectivas aerolíneas ni de la terminal sobre cómo proceder.



Este aeropuerto, al que las autoridades panameñas llaman el “Hub” de las Américas, está inmerso en una ampliación de más de mil millones de dólares. La terminal movió casi 15 millones de pasajeros en 2016, según las autoridades.