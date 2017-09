Fiscal pide interrogar a Odebrecht en pesquisa a Fujimori

LIMA, Perú(AP )

Un fiscal peruano pidió a las autoridades brasileñas interrogar al ex director de la constructora Odebrecht para ampliar sus declaraciones sobre un supuesto apoyo económico a Keiko Fujimori, líder de la oposición.



El fiscal especializado en lavado de activos José Domingo Pérez, que investiga a Fujimori, envió una solicitud al Ministerio Público de Brasil, informó el lunes a través de su cuenta de Twitter la oficina de cooperación judicial internacional de la fiscalía peruana.



En mayo el ex director general de la firma brasileña Marcelo Odebrecht dijo a otros fiscales peruanos que la compañía habría dado dinero a Fujimori durante la campaña, sin ofrecer más detalles. En agosto la fiscalía peruana recibió de forma oficial una anotación hallada en el celular personal de Marcelo Odebrecht con la frase "aumentar Keiko para 500" escrita antes de los comicios presidenciales de 2011, cuando Fujimori fue derrotada por Ollanta Humala.



Fujimori ha negado que ella o su partido hayan recibido dinero de Odebrecht. La hija del encarcelado ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) también perdió las elecciones presidenciales de 2016, pero su partido adquirió enorme poder político luego de ganar 71 de las 130 sillas del parlamento unicameral peruano.



La firma brasileña admitió ante la justicia peruana que otorgó millones de dólares a los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016). La fiscalía busca extraditar a Toledo de Estados Unidos mientras que Humala y su esposa, Nadine Heredia, cumplen prisión preventiva por 18 meses.



En 2016 la constructora también admitió ante la justicia estadounidense que había pagado sobornos para ganar la licitación de obras públicas durante el gobierno de Alan García (2006-2011), quien está siendo investigado de forma preliminar mientras cuatro funcionarios de su gestión están presos de forma preventiva.



Keiko Fujimori tiene otras tres investigaciones en la fiscalía: dos por presunto lavado de activos y otra más por presuntos aportes de personas que han negado haber contribuido a su campaña presidencial de 2011.