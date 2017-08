El millonario Carl Icahn dimite como asesor de Trump

WASHINGTON D.C. (AP )

El presidente Donald Trump ha perdido otro a asesor informal llegado del mundo de los negocios: el inversionista multimillonario Carl Icahn, quien orientaba a la Casa Blanca en asuntos de desregulación.



En una carta dirigida a Trump y difundida el viernes, Icahn dijo que se retira para impedir “desavenencias partidistas” sobre su papel informal que según los demócratas podría dejarle provecho financiero.



Trump se quedó el miércoles sin un par de consejos consultivos empresariales, cuyos integrantes renunciaron en masa porque el mandatario no condenó inequívocamente la participación de los supremacistas blancos en los hechos de violencia del fin de semana en Charlottesville, Virginia.



Sin embargo, Icahn -quien forjó su nombre y fortuna como inversionista en empresas subvaluadas en la década de 1980-, indicó que su renuncia se debía a las críticas sobre la posible aparición de conflictos de ética.



“Nunca tuve acceso a información que no fuera pública ni saqué provecho de mi posición, ni creo que mi papel presentara conflictos de interés”, escribió Icahn.



Agregó que, por exceso de precaución, había limitado sus propuestas sobre asuntos amplios de políticas para el sector de la refinación petrolera.



Icahn tiene una participación considerable en la refinadora CVR Energy. Como asesor informal, Icahn no estaba obligado a presentar documentación financiera a la Oficina de Ética Gubernamental a fin de atender cualquier detalle sobre conflictos de interés.



Icahn señaló asimismo que dimite porque no quiere empañar el trabajo de Neomi Rao, quien como jefa de la Oficina de Información y Asuntos de Regulación es la principal encargada del gobierno para el ámbito de los controles.



Cuando efectuaba su campaña para la presidencia, Trump elogió a Icahn y lo describió como el tipo negociador de acuerdos al que integraría en su gobierno.



Durante un acto en agosto de 2015 en Carolina del Sur, Trump se refirió a Icahn como “uno de los mejores” y señaló que podría estar a cargo de la negociación de acuerdos comerciales de Estados Unidos.