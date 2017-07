"Soy perseguido político": Tomás Yarrington

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tomás Yarrington Ruvalcaba, ex gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2004, compareció en una sesión a puertas cerradas en el aula 32 del Tribunal de Apelación de Florencia, Italia.



En la sesión, aseguró ser un "perseguido político", negando los delitos por los que es buscado por autoridades estadounidenses (delitos de asociación criminal y facilitación de tráfico de drogas) y mexicanas (corrupción y tráfico de drogas).



El ex gobernador, de 60 años, fue detenido en Florencia el pasado 9 de abril de 2017.



Desde entonces está en la prisión de Sollicciano en espera de que se resuelva su extradición.



En Estados Unidos el ex gobernador enfrenta los cargos más severos y es en donde sería juzgado por importación y distribución de droga, lavado de dinero, fraude bancario y estructuración de operaciones de dinero, todos cometidos entre 1998 y 2013 en el estado de Texas. Podría ser condenado hasta a cadena perpetua.



En México, por su parte, Yarrington podría ser sentenciado a un máximo de 20 años por delitos contra la salud cometidos entre 1998 y 2005 en el estado de Tamaulipas.