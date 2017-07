Ecuador no recorta producción de petróleo según acuerdo OPEP

LIMA, Perú(AP)

Ecuador no está cumpliendo con el acuerdo de recortar su producción de petróleo según el pacto que realizó con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) debido a problemas fiscales ligados a la caída de los precios en el mercado mundial, dijo el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez.



El ministro explicó en una entrevista la noche del lunes en la televisora Teleamazonas que tras el acuerdo con la OPEP Ecuador debía disminuir su cuota de producción en 26 mil barriles diarios. Sin embargo, al momento solo la ha reducido en 16 mil barriles por día.



El petróleo es fundamental para la economía ecuatoriana porque cubre hasta 20% de los ingresos de su caja fiscal con las ganancias del hidrocarburo. "No estamos cumpliendo con la cuota que se nos impuso por las obvias necesidades que el país tiene", dijo Pérez en referencia a las dificultades que atraviesa Ecuador al buscar mayores ingresos para reducir su déficit fiscal, que podría alcanzar 7,5% del Producto Interno Bruto a fines de 2017.



Sin embargo, el ministro de Hidrocarburos agregó que la producción de Ecuador, "no tiene mayor impacto en la producción total" de la OPEP debido a que el petróleo ecuatoriano representa una de las más pequeñas fracciones de la producción total del cartel petrolero.



Ecuador produce 545 mil barriles de petróleo diarios. De éstos, 430 mil son originados por la petrolera estatal y el resto por empresas privadas.



La OPEP y otros países petroleros que no forman parte de la organización decidieron en enero reducir la producción de petróleo en alrededor de 1,8 millones de barriles diarios de petróleo para acabar volver a impulsar los decaídos precios.