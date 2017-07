Oposición en Venezuela entra en la "Hora 0"

CARACAS, VENEZUELA()

La oposición venezolana convocó a un nuevo paro cívico de 24 horas como parte de una activación llamada "Hora 0", que busca intensificar las presiones contra el presidente Nicolás Maduro y su iniciativa de reforma de la constitución, anunció ayer el diputado Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional, a nombre de la coalición.



La protesta se llevará a cabo el jueves y la Asamblea nombrará el viernes a 11 nuevos magistrados y 20 suplentes que -aseguran- fueron designados de manera irregular en diciembre de 2015.



PROFUNDIZAR ACCIONES



Tras la participación que se dio en la consulta, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, indicó que la coalición opositora entró en nueva etapa que implicará la profundización de las acciones de calle para lograr la "presión necesaria" que permita detener la Asamblea Nacional Constituyente, cuyos miembros serán electos en dos semanas.



En una entrevista con la emisora Éxitos, Borges anunció que la alianza opositora también intensificará las gestiones para lograr una mayor presión internacional contra el gobierno de Maduro, quien después de 108 días de protestas no ha cedido a las presiones de sus adversarios que exigen la convocatoria de elecciones generales.



NO HAN DADO MÁS DETALLES



La oposición ha denominado esta etapa como la "Hora 0", pero hasta el momento no se han adelantado mayores detalles. Los miembros de la coalición opositora se reunirán este lunes para definir en plan de acciones que desarrollarán en las próximas semanas, precisó.



El consultor político Édgar Gutiérrez dijo que en esta nueva fase la oposición no sólo se centrará en enfrentar el proceso constituyente sino también en avanzar en la renovación de los poderes y crear un gobierno de unidad nacional, tal como se estableció en las tres preguntas del simulacro de consulta.



Las autoridades venezolanas no han ofrecido hasta el momento comentarios sobre los resultados de la consulta opositora que inicialmente fue considerada por el gobierno como un evento ilegal que no tendría ningún tipo de incidencia.