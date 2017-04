Maduro acusa a EU de promover golpe de Estado en Venezuela

CARACAS, Venezuela(AP )

El presidente Nicolás Maduro acusó el martes al Departamento de Estado norteamericano de presionar a los opositores venezolanos para que impulsen un golpe de Estado en su contra y de promover una intervención internacional en este país sudamericano.



Maduro denunció, sin mencionar directamente a su par estadounidense Donald Trump de dar alguna orden al respecto, que Venezuela está "enfrentando una arremetida del Departamento de Estado" que buscaría "provocar una intervención imperialista" en Venezuela.



Durante una alocución en la que estuvo acompañado de jefes militares y varios de sus ministros, el mandatario afirmó que la acción de Washington, con la que ha mantenido relaciones tirantes por años, es consecuencia de "la llegada al poder de los extremistas" en Estados Unidos.



"Han vuelto los métodos extremistas" a Washington, indicó. "No es que con (el expresidente Barack) Obama haya ha sido mejor", pero los demócratas "eran políticos, respondían a una doctrina", pese a su postura "antagónica" con el proyecto socialista venezolano.



En Estados Unidos, "ahora al frente de organismos fundamentales están extremistas", agregó.



Maduro también denunció que en las últimas horas fueron capturados miembros de un grupo armado que pretendía desatar acciones violentas en la marcha opositora del 19 de abril.



Hizo esas declaraciones un día después de que apareciera acompañado de miles de civiles uniformados a los que les ofreció fusiles, lo que analistas y críticos extranjeros consideraron como un acto de intimidación a sus adversarios, que desde hace casi tres semanas realizan protestas casi diarias contra el gobierno.



En Washington, el portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, instó al gobierno de Venezuela a que cumpla los compromisos que asumió en el marco del proceso de diálogo de finales del año pasado, que buscaba evitar una escalada de las tensiones políticas mediante la realización de "elecciones con prontitud, respetar la Constitución y la Asamblea Nacional; que se garantice la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, y atender las necesidades humanitarias del pueblo venezolano".



El portavoz también instó a los manifestantes a que se "expresen de manera no violenta" y exhortó a las fuerzas de seguridad venezolanas a cumplir sus responsabilidades legales y constitucionales "de proteger y no impedir las manifestaciones pacíficas", incluida la movilización opositora del 19 de abril.



Maduro rechazó ese comunicado, afirmando que el Departamento de Estado "anuncia el golpe de Estado contra Venezuela, hoy 18 de abril".



"Quien quiera ver el guion escrito para generar violencia, muerte... léase el comunicado. Ahí está el plan", aseveró.



"Los Estados Unidos de Norteamérica, el Departamento de Estado, han dado la luz verde y el visto bueno para un proceso golpista de escalada para la intervención de Venezuela. Así lo digo y lo enfrentaré", insistió.



El gobernante, sin dar detalles sobre sus implicaciones, anunció su decisión de "activar el plan estratégico cívico-militar" para el "orden interno", en lo que catalogó como su primera fase para derrotar el presunto golpe.



Algunas organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, han denunciado que los cuerpos de seguridad han incurrido en excesos en la contención de las protestas, en las cuales ha habido cinco muertos, varias decenas de heridos y 241 detenidos, según estimaciones de la organización humanitaria local Foro Penal.



En tanto, la Asamblea Nacional venezolana, de mayoría opositora, aprobó el martes un comunicado dirigido a las fuerzas armadas para pedirles que actúen apegadas a la Constitución y del "lado del pueblo" durante las manifestaciones callejeras.



El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Julio Borges, descartó que la exhortación represente un llamado a la rebelión, y sostuvo que lo que exigen a los militares es que cesen los abusos y el hostigamiento.



El ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, defendió el lunes la actuación de los militares y dijo que no se puede llamar represión a la acción del Estado orientada a restituir el orden público con "perfecto apego" a la carta magna y los instrumentos jurídicos sobre derechos humanos.



Tras resaltar la lealtad de las fuerzas armadas a Maduro, Padrino López acusó a la oposición de buscar generar "zozobra" y "caos" con el propósito de derrocar al gobierno y planteó que algunos diputados están actuando de espaldas a la Constitución para "minar" la institucionalidad del Estado.