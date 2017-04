Se suicida sospechoso de asesinato trasmitido en Facebook

CLEVELAND(AP )

El individuo buscado por el asesinato a tiros de un anciano en Cleveland y mostrado en Facebook se suicidó en Pensilvania cuando las autoridades estaban a punto de capturarlo, dijo la policía en martes.



La policía estatal dijo que Steve Stephens fue visto el martes por la mañana en el condado Erie, en el Noroeste del estado. Las autoridades dicen que la policía trató de hacer que Stephens parara su coche una y otra vez y que, luego de una breve persecución, el sospechoso se suicidó de un disparo.



El individuo era buscado por un cargo de asesinato agravado por la muerte de Robert Godwin, un jubilado de 74 años que recogía latas en Cleveland el domingo después de pasar el fin de semana con su familia.



Stephens grabó un video el domingo de cuando disparaba a Godwin, quien tenía 10 hijos, dijo la policía. El agresor subió el video a la red social y luego dijo en trasmisión en vivo que había disparado a Godwin.



Facebook desactivó la cuenta de Stephens 23 minutos después de recibir el primer reporte del video del asesinato y unas dos horas después de recibir cualquier reporte sobre la cuenta.



La empresa anunció que va a lanzar una revisión del sistema para reportar contenido dañino.



La policía no conjeturó sobre los motivos del asesinato, pero videos colocados por Stephens le mostraban hablando de haberlo perdido todo en apuestas y de problemas con su novia.



Stephens se declaró en bancarrota hace dos años pese a tener empleo aconsejando a jóvenes cómo desarrollar capacidades laborales y encontrar trabajo. La agencia para la que trabajaba dijo que un examen extenso de sus antecedentes antes de su contratación no reveló nada preocupante.



En un video en Facebook, Stephens dijo que lo había perdido todo y que él y su novia habían planeado casarse, pero no lo hicieron, sin dar detalles.



En el video del asesinato, Stephens le dijo a Godwin el nombre de su novia y dijo: "Ella es la razón por la que esto te va a pasar". El anciano no pareció reconocer el nombre.