Un hombre mayor de edad murió pacíficamente en su casa después de que su ex esposa le dijo que Donald Trump había sido acusado e iba a ser destituido, reporta The Independent Teresa Elliott dijo que le había dicho la mentira a Michael Garland Elliott porque "le traería consuelo" en sus momentos finales.Describiendo a su ex marido como "adicto a las noticias", le dijo al diario Daily News de Nueva York que frecuentemente expresaba su odio por el presidente Trump.Elliott "lo odiaba (a Donald Trump) profundamente", dijo.La salud de Elliott se había deteriorado a lo largo de los años y murió de insuficiencia cardíaca congestiva a la edad de 75 años, "rodeado de aquellos que lo querían muchísimo" en su casa de Oregón.Su ex esposa, que se describió como "su mejor amiga", dijo que lo último que le dijo fue "Donald Trump ha sido procesado para dejar el cargo".Añadió: "Al oír su último respiro, concluyó su trabajo terrenal. Mike se había ido para siempre, pero nunca será olvidado. "Teresa le dijo al Daily News que "sabía que eran sus últimos momentos, y que diciéndole que Donald Trump dejaría el cargo le traería consuelo, por eso lo hice”, agregó.