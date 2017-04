Colorado: Abren negocio para comprar mariguana desde el auto

PARACHUTE, Colorado(AP )

La que se presume es la primera tienda de Colorado en la que se podrá adquirir mariguana sin bajar del automóvil está por abrir sus puertas.Los clientes podrán llegar en su auto hasta el Tumbleweed Express Drive-Thru a partir del jueves, el día festivo no oficial de la mariguana, 4/20, según un reporte del diario The Rifle Citizen Telegram El establecimiento se encuentra en la localidad de Parachute, en el Oeste del estado.Robert Goulding, portavoz de la División de Implementación de las Leyes de Mariguana del estado, dijo que la agencia no está al tanto de la existencia de otro comercio en el que se pueda adquirir la hierba sin bajar del automóvil.Afirmó que el local deberá apegarse a las regulaciones que rigen a todos los establecimientos de venta de mariguana.Eso significa que no se permitirá que haya personas menores de 21 años en el vehículo, ni siquiera en el asiento trasero. Debido a que está prohibido que se vea la mariguana al exterior del comercio, los conductores tendrán que subir a una rampa del local para llegar hasta la ventanilla.