España desarticula red internacional de pornografía infantil

MADRID, España(AP )

Las autoridades españolas arrestaron a 39 personas en un operativo internacional contra una red de pornografía infantil que funcionaba mediante la aplicación de mensajes WhatsApp, se informó el martes.



En un comunicado, la Policía Nacional dijo que la banda orquestaba 96 grupos de chat con 135 usuarios en 18 países de Europa y de Centro y Sudamérica.



La mayor parte de detenidos, 17, se encontraban en España, seguidos por seis en Colombia, cuatro en Italia, y también hubo otras detenciones en Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Alemania, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Portugal.



Steven Wilson, jefe del Centro Europeo de Ciberdelitos de Europol, le dijo a The Associated Press que la policía española descubrió el año pasado a un grupo de individuos que usaban grupos cerrados en WhatsApp para distribuir el material pornográfico.



La policía dijo que sus sospechas surgieron cuando los investigadores encontraron un enlace en una red de computadoras conocida como The Onion Router, de TOR, que oculta la identidad de sus usuarios. El enlace invitaba a personas a participar anónimamente en grupos de chat de pornografía infantil.



Wilson dijo que la red existía por "gratificación", no por dinero.



De acuerdo con el comunicado de la policía, el grupo distribuía fotografías y vídeos de menores de entre cero y ocho años con un "evidente trato vejatorio y una desmesurada brutalidad".



Los agentes incautaron de más de 360 mil archivos de pornografía infantil.



La policía española dijo que el Grupo de Acción contra el Cibercrimen basado en La Haya (JCAT, por sus siglas en inglés) coordinó la investigación supranacional y se contó con la colaboración de Interpol y Europol.



Según la policía, la operación sigue abierta y se podrían producir más detenciones.