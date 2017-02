Mitin de Trump similar a sus actos de campaña

WASHINGTON D.C. (AP )

El más reciente acto de campaña del presidente Donald Trump sonó muy parecido a sus mítines previos a las elecciones, con promesas de acción en los servicios de salud, los impuestos, la delincuencia y la frontera Sur del país, entre otros temas.



La retórica de Trump a menudo se asemejó a lo que dijo durante meses en su campaña presidencial, con frases como "ya no ganamos" y "drenar el pantano". Y finalizó con una melodía familiar, "You Can't Always Get What You Want" ("No siempre puedes conseguir lo que quieres"), de The Rolling Stones.



Trump realizó su evento del sábado en un hangar del aeropuerto de Melbourne, Florida, para refrendar sus promesas de campaña e informar a sus seguidores del progreso realizado apenas cuatro semanas después de que asumió el cargo.



Ante los reportes de caos en su naciente gobierno, el mandatario aseguró a sus seguidores que la Casa Blanca "opera con fluidez, con mucha fluidez".



Trump también arremetió contra los medios de comunicación al decir que son emisarios de "noticias falsas" y parte del sistema corrupto.