Explosión e incendio en refinería cerca de Los Ángeles

TORRANCE, California(AP)

Se registró una explosión y un incendio en una refinería de petróleo cerca de Los Ángeles, exactamente dos años después de que una explosión paralizara la planta y condujo a un aumento en precios de la gasolina.



El subjefe de bomberos de Torrance Steve Treskes dijo que la explosión fue reportada a las 6 de la mañana del sábado y que unas tres decenas de bomberos controlaron el fuego en una media hora.



En cierto momento, sin embargo, las lenguas de fuego llegaron a tener una altura de 13 metros (40 pies). No se reportaron lesionados y no hubo evacuaciones.



No se supo por el momento qué fue lo que causó la explosión.



La antigua refinería de ExxonMobil fue sacudida por una explosión el 18 de febrero de 2015 que dañó a varios contratistas y cerró la refinería por más de un año.



Los reguladores de California le impusieron a ExxonMobil una multa de más de medio millón de dólares por violaciones a la seguridad.