Asegura EU no estará guardia nacional en redadas migratorias

WASHINGTON D.C. (GH)

La Administración del presidente Donald Trump negó reportes periodísticos de que estaría considerando ayuda militar para arrestar a inmigrantes indocumentados.



Ayer, Associated Press reportó la existencia de un memorando del Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés) sobre el uso de hasta 100 mil efectivos militar de la Guardia Nacional en once estados cercanos a la frontera con México.



A pesar de que la agencia publicó el documento íntegro e insistieron en haber solicitado un comentario previo a la publicación del reporte, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, negó la información.



"Esto es falso. Es irresponsable decir esto. No hay ningún esfuerzo (con el fin de) utilizar a la Guardia Nacional para arrestar a los inmigrantes ilegales", dijo el funcionario a periodistas en el avión presidencial.



Según el memorando publicado por AP, el secretario de Seguridad Interna, John Kelly, ordenaría a sus agencias que firmaran acuerdos con los gobernadores de 11 estados para permitir que los miembros de la Guardia -que están bajo control estatal- ejercieran poderes de control migratorio.