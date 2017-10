Trump lanza advertencia a McCain por criticar "el nacionalismo improvisado"

WASHINGTON D.C. (AP )

El presidente Donald Trump le lanzó una advertencia al senador John McCain, quien criticó “el nacionalismo improvisado y desvirtuado” que está guiando la política exterior estadounidense.



“Cierta gente mejor que tenga cuidado porque puede llegar un momento en que voy a contraatacar. Hasta ahora he sido muy, muy noble pero en algún momento voy a devolver el golpe y será desagradable”, dijo Trump a la emisora WMAL en Washington.



McCain, un ex piloto de la Armada que estuvo cinco años y medio preso en Vietnam y quien ha sido diagnosticado con cáncer cerebral, respondió escuetamente a Trump: "He tenido peores adversarios”.



El lunes a la noche en Filadelfia McCain fue condecorado por su vida de servicio y sacrificio a la nación.



Además de recordar sus dos décadas de servicio militar y sus años como prisionero de guerra, McCain criticó la actual situación política del país.



"Abandonar los ideales que hemos defendido en todo el mundo, renunciar al liderazgo mundial en nombre de un nacionalismo improvisado y desvirtuado, generado por ciertas personas que prefieren buscar chivos expiatorios en vez de resolver problemas, es tan antipatriótico como todos los demás dogmas trillados del pasado que el pueblo estadounidense hace tiempo arrojaron al basural de la historia”, dijo McCain en su discurso.



Añadió: “El nuestro es un país de ideales, no de tierra y sangre”.



El ex vicepresidente Joe Biden fue el que le otorgó la medalla a McCain.



Aunque son miembros de partidos rivales, los dos políticos cooperaron más de una vez cuando eran colegas en la cámara alta.



El ex presidente Barack Obama, quien derrotó a McCain en las elecciones presidenciales del 2008, felicitó al senador.



"Agradecido a @SenJohnMcCain por una vida entera dedicada a nuestra nación. Felicitaciones, John, por recibir la Medalla de la Libertad", tuiteó Obama.



Cuando los periodistas le preguntaron el martes a McCain sobre lo dicho por Trump, McCain respondió que ha tenido adversarios más duros que ese, y sonrió.



Trump denunció a McCain por haber votado en contra del intento de derogar la reforma de salud que había sido aprobada por Obama, asegurando que fue “algo sumamente asombroso”.



McCain y Trump se han enfrentado antes.



Durante la campaña, Trump dijo que McCain no fue héroe de guerra porque fue capturado.